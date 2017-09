It: qualche dettaglio sul secondo film

Dal momento che It arriverà sui nostri schermi solo il 19 ottobre, più di un mese dopo la trionfale uscita americana, dubitiamo che vogliate sottoporvi volontariamente a spoiler sul secondo e già annunciato film che concluderà la storia tratta dal capolavoro di Stephen King. E' vero che il libro l'avrete letto (quasi) tutti, ma c'è ancora gente convinta che si tratti di un remake e non dell'unica versione cinematografica del libro (la precedente era ovviamente una miniserie tv). Comunque da ora in poi se continuate a leggere sarà a vostro rischio e pericolo di SPOILER, per quanto blandi, visto che il regista Andy (ex Andres) Muschietti ha parlato con EW del secondo film.

Il secondo film sarà incentrato, ovviamente, sulla versione adulta dei ragazzi del Club dei Perdenti perseguitati dal mostruoso Clown. Ma ci saranno anche momenti ancora ambientati negli anni Ottanta. Nelle parole di Muschietti: "Nel secondo film, il dialogo tra le diverse epoche sarà più presente. Se raccontiamo la storia di persone adulte, avremo flashback che ci riporteranno agli anni Ottanta e condizioneranno la storia che si svolge oggi".

Ufficialmente la Warner non ha ancora dato il greenlight al progetto, ma è ovviamente solo una formalità, dati i risultati del primo e il fatto che non avrebbe alcun senso lasciare la storia spezzata. Una delle idee del regista è quella di soffermarsi sul destino di uno dei personaggi principali, l'unico di colore e ultimo a unirsi al Club dei Perdenti, Mike Hanlon (interpretato da Chosen Jacobs nel primo film), che resta nella città di Derry per documentare l'orrore e tenere alta la guardia. "La mia idea di Mike nel secondo film è molto più cupa di quella che è nel libro - dice Muschietti - Voglio fare del suo personaggio quello fondamentale che riesce a riunirli, ma restare a Derry gli è costato caro. Voglio farne un drogato. Un bibliotecario drogato. All'inizio del secondo film, lui sarà un rottame".

E questo per il momento, è tutto.