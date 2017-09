IT: positive le prime recensioni americane

It, primo atto dell'adattamento dal capolavoro di Stephen King, diretto da Andres Muschietti, arriverà in Italia il 19 ottobre, ma negli USA esce dopodomani, quindi le recensioni dei colleghi d'oltreoceano sono già online. Stando al sito Rottentomatoes, si parla del 97% di recensioni positive, un responso quindi apparentemente entusiastico, anche se la media non tiene conto di eventuali sfumature. Su Metacritic parliamo di un 71 di media, comunque stellare se paragonato alla sassaiola contro il recente La torre nera, un imbarazzante 34. Al di là di numeri, asterischi, stellette, medie spannometriche e via farneticando, leggiamo cos'hanno scritto alcuni recensori.

Una volta che i personaggi sono definiti, Muschietti è libero di soffermarsi quanto vuole su alcune scene, e i risultati incutono la giusta paura. (Dan Callahan, TheWrap)



Il famigerato clown è parecchio inquietante, anche se sono i giovanissimi, in esplosione ormonale e di battute, a renderlo uno dei migliori adattamenti da Stephen King. (Brian Truitt, USA Today)



Quando un film di questa portata ha tanti personaggi giovani sotto i riflettori, come protagonisti, tanto dipende dal casting: in questo caso, non è stato commesso un solo errore. (Richard Roeper, Chicago Sun Times)

Per completezza, due giudizi più moderati.

L'epica horror avventurosa di due ore e mezza che ne risulta finisce per essere un adattamento funzionale ma nulla di più. (Eric Kohn, Indiewire)



I fan di King apprezzeranno di sicuro lo sforzo evidente e l'affetto che traspare da questo adattamento, anche se si sforza di diventare qualcosa di più della somma delle sue parti. (Andrew Barker, Variety)