It: il primo teaser non è ancora online, ma ecco nel dettaglio che cosa mostrerà

È in pieno svolgimento, ad Austin, in Texas, il South By Southwest, che è uno dei più importanti festival cinematografici (e musicali) degli Stati Uniti e del mondo.

Oltre alle anteprime di film come Atomica bionda e Baby Driver, di cui vi abbiamo mostrato i nuovissimi trailer nei giorni scorsi, al SXSW è stato proiettato anche il primo teaser trailer di uno dei titoli più attesi della prossima stagione, l'It diretto da Andy Muschietti, nuovo adattamento, in due parti, del capolavoro di Stephen King.

Quelli di Bloody Disgusting, sito statunitense specializzato in horror, erano presenti e hanno raccontato nel dettaglio il contenuto delle immagini di questo teaser di una novantina di secondi.

Abbiamo tradotto per voi il loro fedele resoconto.

Il trailer si apre sulle immagini di Bill Denbrought impegnato a fare una barchetta di carta per il fratellino Georgie. Poi ci spostiamo all'esterno, dove Georgie insegue, sotto una fitta pioggia, la barchetta che galleggia lungo un marciapiede. Improvvisamente, Georgie va a sbattere contro una transenna, cadendo a terra. Vede la barchetta scendere dentro un canale di scolo, corre in quella direzione per vedere se può ancora vedere la barca. Mentre guarda dentro le fogne, Pennywise appare improvvisamente prima che lo schermo vada al nero. Poi vengono mostrati i membri del Club dei Perdenti che s'incontrano e capiscono che hanno tutti visto avuto visioni della stessa entità, fino a che uno di loro alla fine dice: "il Clown". Una volta pronunciata quella parola, il teaser mostra i Perdenti guardare delle diapositive con un proiettore che, improvvisamente, prende vita e inizia a cambiare diapositiva a una velocità sempre maggiore. Le foto mostrano Georgie e i suoi genitori, e ogni diapositiva zoomma sempre più sul viso di Georgie prima di tagliare sulla della mamma, con i capelli che le coprono il viso. Col succedersi delle diapositive, i capelli si allargano sul viso della madre, rivelando che si tratta di Pennywise. Nel teaser a questo punto si alternano raffiche di immagini, come è comune in molti trailer. L'immagine più rilevante in questa sequenza di inquadrature è il momento in cui del sangue inizia a sgorgare dal lavandino di Beverly, e nel film di Muschietti questo sangue esce fuori con forza, come un geyser, e la colpisce in faccia. C'è anche uan sublme immagine di Pennywise che si avvicina a due dei bambini, che sono con le spalle al muro, ma l'inquadratura è studiata affinché siano solo le sue lunghe dita ossute a riempire lo schermo. I bambini sono sullo sfondo, sfocati ma chiaramente terrorizzati. Il teaser termina con Bill che scende nella sua cantina allagata, dove il fantasma di Georgie lo perseguita gridando ripetutamente "Galleggiamo tutti, qui sotto!", prima che Pennywise emerga dalle acque e scatti verso di lui, in una scena che ha fatto gridare tutto il pubblico presente. In quel momento, lo schermo vira al nero e la parola "IT" appare sullo schermo.

It, che come saprete sarà un dittico, e che già porta il seal of approval di Stephen King in persona, è previsto nelle sale americane per l'8 settembre 2017, mentre ancora non è stata confermata la data d'uscita nel nostro paese.