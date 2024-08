It Ends With Us, Ryan Reynolds invade le interviste per il film con sua moglie Blake Lively

News Cinema

I coniugi Ryan Reynolds e Blake Lively si fanno pubblicità a vicenda: lei è stata Lady Deadpool in Deadpool & Wolverine, lui attacca per finta uno degli attori di It Ends With Us, Brandon Sklenar, per aver toccato sua moglie. E porta Hugh Jackman e la sua mamma (vera!) a dargli man forte!

Ryan Reynolds e Blake Lively sono una delle coppie più in sintonia a Hollywood: lei è appena apparsa in un cammeo di Deadpool & Wolverine (come Lady Deadpool, mascherata), lui ricambia il favore promuovendo il sentimentale It Ends With Us - Siamo noi a dire basta, dal 21 agosto anche nei nostri cinema. Ma un burlone come Ryan può promuovere un film così serio? Ecco la decisione: insieme all'amico Hugh Jackman e sua madre Tammy Reynolds, ha inscenato un'improbabile boicottaggio delle interviste di Brandon Sklenar, che nel film tratto dal bestseller di Colleen Hoover è uno degli interessi sentimentali del personaggio interpretato da sua moglie. Il risultato è abbastanza folle: provate a guardarlo, poi ve lo riassumiamo.





Ryan Reynolds intralcia i junket di It Ends With Us (per finta)