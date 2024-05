It Ends with Us, Blake Lively è Lily nel primo trailer del film tratto dal romanzo di Colleen Hoover

News Cinema

Blake Lively è Lily nel primo trailer in italiano di It Ends with Us - Siamo noi a dire basta, film sentimentale tratto dall'omonimo best seller di Colleen Hoover che introduce ufficialmente i suoi personaggi.

Colleen Hoover aveva anticipato il primo trailer ufficiale con un brevissimo teaser via Instagram, mostrando una rapida anteprima del negozio di fiori di Lily, la protagonista di It ends with us. Uno degli adattamenti cinematografici più attesi del 2024 ha finalmente mostrato i suoi protagonisti. Blake Lively interpreta una versione più matura di Lily a differenza del romanzo (la cui motivazione è stata fornita proprio dalla Hoover tempo addietro) e si prepara a mostrare al pubblico una storia intensa fatta d’amore, ma anche di dolore.

It Ends with Us – Siamo noi a dire basta, il trailer italiano del film con Blake Lively

Sony Pictures ha condiviso il primo trailer ufficiale di It ends with us. Siamo noi a dire basta, adattamento dell’omonimo best seller di Colleen Hoover che vedrà il cuore di Lily diviso a metà e non soltanto per il ritorno del suo primo, grande amore. Nella versione cinematografica Lily è una giovane donna che si trasferisce a Boston per un nuovo inizio, così apre il suo primo negozio di fiori. Ed è sempre in città che incontra Ryle Kincaid, neurochirurgo di successo che inizialmente si professerà alquanto riluttante nei confronti dell’amore ma che non potrà fare più a meno di Lily. Ad interpretarlo è Justin Baldoni, che in questo film figura anche come regista.

Man mano che Lily s’innamora di Ryle, inizierà a scoprire lati di Ryle che le ricorderanno il matrimonio dei suoi genitori, portando a galla ricordi traumatici della sua infanzia e adolescenza e spingendola a ragionare con maggiore razionalità sul suo futuro. Ancor di più quando il suo primo amore, Atlas Corrigan, riappare nella sua vita. Ai microfoni di People, qualche tempo fa, Blake Lively ha raccontato come il personaggio che interpreta abbia coinvolto i lettori e spera di sortire lo stesso effetto anche sul grande schermo.

Lily ha avuto un impatto su un’enorme quantità di persone, come dimostra chiaramente il successo del romanzo. Entrare nei panni di un personaggio che ha avuto un impatto così significativo è un onore per me. Ho amato Lily e spero che l’amore possa essere percepito da coloro che si prendono cura di lei come faccio io e anche da coloro che stanno iniziando a conoscerla per la prima volta con questo film.