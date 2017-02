It Comes At Night: il primo inquietante trailer dell'horror con Joel Edgerton

Di Trey Edward Shults si è molto parlato in occasione del suo debutto, Krisha. Adesso ha completato il suo secondo film, l'horror It Comes At Night, di cui vi presentiamo il primo bel teaser.

In breve la trama è questa: sicuro all'interno di una casa desolata mentre una minaccia innaturale terrorizza il mondo, un uomo ha stabilito un esile ordine domestico con la moglie e il figlio, ma la sua volontà verrà presto messa alla prova quando una giovane famiglia disperata arriva in cerca di rifugio.

Nel cast ci sono Joel Edgerton, Carmen Ejogo, Riley Keough, Christopher Abbott. In America il film uscirà il 25 agosto.