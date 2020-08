It Comes at Night: il film da vedere e commentare insieme mercoledì 26 agosto con SimulWatch

News Cinema

Tra i recenti film horror apprezzati dalla critica, It Comes at Night occupa una posizione di rilievo. L'appuntamento su SimulWatch è per mercoledì 26 agosto alle 22.

La visione condivisa di mercoledì 26 agosto organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è un recente horror indipendente molto apprezzato dalla critica. It Comes At Night è uscito al cinema negli Stati Uniti nel 2017 per la regia di Trey Edward Shults. Il regista è anche autore della sceneggiatura, scritta come elaborazione del lutto per la perdita di suo padre. Shults ha indicato come maggiore fonte di ispirazione il dipinto olio su tavola del 1562 Il trionfo della morte del pittore olandese Pieter Bruegel il Vecchio. Nel cast del film troviamo Joel Edgerton, Christopher Abbott, Carmen Ejogo, Kelvin Harrison Jr. e Riley Keough.

L'appuntamento per vedere tutti insieme It Comes at Night e commentarlo con amici attraverso la chat di SimulWatch è fissato per mercoledì 26 agosto alle 22.

La storia di It Comes at Night ruota intorno alla figura di un uomo, sicuro all'interno di una casa desolata mentre una minaccia innaturale terrorizza il mondo, che ha stabilito un esile ordine domestico con la moglie e il figlio, ma la sua volontà verrà presto messa alla prova quando una giovane famiglia disperata arriva in cerca di rifugio.



It Comes at Night: Il nuovo trailer del film - HD

SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

Il prossimo appuntamento con la visione condivisa SimulWatch sarà con: Mediterraneo.