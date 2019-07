IT: Capitolo 2, un nuovo, spaventoso trailer italiano del film!

News Cinema

Arriva all'indomani della presentazione allo ScareDiego, sezione horror del Comic-Con.

Eccolo qui, come annunciato ieri dalle pagine social ufficiali dell film, e anche da quelle di Stephen King in persona, il nuovo, spaventoso trailer di IT: Capitolo 2, il film che chiude il dittico diretto da Andy Muschietti che ha portato al cinema il romanzo più famoso e più lungo del Re del Brivido.

Tutto questo che dovete sapere lo sapete già: questa è la parte della storia che vede i componenti del Club dei Perdenti tornare a Derry e confrontarsi con gli orrori che nasconde da adulti, e per un confronto che sarà terrorizzante e definitivo.

Quindi basta ciancie e spazio al nuovo trailer italiano di IT: Capitolo 2, che arriverà nei cinema italiani il prossimo 5 settembre:



IT: Capitolo 2: Trailer Ufficiale Italiano Finale - HD

Il trailer che avete visto è stato presentato ieri allo ScareDiego, la sezione horror del Comic-Con di San Diego, assieme ad alcune scene estese che hanno fatto salivare buona parte dei presenti e che, stando a quanto riportato da vari siti (tra i quali da citare è sicuramente CinemaBlend), hanno dimostrato come il cast adulto funzioni alla perfezione. In particolare, a CinemaBlend lodano in maniera particolare Bill Hader, che in IT: Capitolo 2 è il Richie Tozier adulto.

E proprio Hader, intervistato invece di IndieWire, ha parlato di come la scala produttica di questo secondo capitolo di Muschietti sia stata ancora maggiore di quella del primo, definendola "epica" e paragonandola - con qualche licenza, ovviamente - a quella del Signore degli Anelli di Peter Jackson.

Sempre secondo l'attore, Muschietti non è dovuto scendere a nessun compromesso circa l'approccio visivo del film, ed è stato molto facile e divertente lavoarre con lui, anche se, dato che tutti gli attori hanno fatto i prima persona i loro stunt, non è mancato qualche piccolo incidente, tra cui uno stiramento alla coscia per lo stesso Hader.

E, come già anticipato in passato da Jessica Chastain, anche Hader ha confermato un uso estensivo e senza precedenti di sangue finto, in questo oramai imminente IT: Capitolo 2. Ne vedremo delle belle.