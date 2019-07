It Capitolo 2 si avvicina alle 3 ore di durata

News Cinema

L'attesa conclusione dell'horror tratto dal best-seller di Stephen King arriverà sui nostri schermi il 5 settembre e durerà esattamente 2 ore e 45 minuti. In homevideo uscirà anche il director's cut.

Preceduto al solito dalle sperticare lodi di Stephen King, arriverà al cinema il prossimo 5 settembre It: Capitolo 2, che conclude la storia tratta dal mastodontico capolavoro horror dello scrittore del Maine. Se il primo capitolo, diretto sempre da Andy Muschietti e uscito nel 2017, durava "appena" 2 ore e 15 minuti, per raccontare le vicende dei losers protagonisti da adulti, alle prese col Male assoluto rappresentato dal clown Pennywise, c'è voluto un po' di più, tanto che il film durerà mezz'ora in più, come ha dichiarato il regista. Che poi, a ben pensarci, 5 ore non sono nemmeno tante per raccontare una storia tanto complessa e densa, nonostante parecchie cose siano state sacrificate nel passaggio dalla pagina scritta allo schermo.

Muschietti ha dichiarato che il primo montaggio durava molto di più ma che:

"un film è molto diverso quando scrivi la sceneggiatura e costruisci la storia, rispetto al prodotto finale. All'inizio, in fase di scrittura, quando scegli i momenti salienti, sembra che tutto quello che ci metti sia essenziale. Poi, quando hai montato il film e dura quattro ore, ti rendi conto che alcuni degli eventi possono essere tolti senza che ne soffra l'essenza della storia. Non si può fare un film di 4 ore perché la gente, a prescindere da quello che vede, inizia a sentirsi scomoda. Comunque abbiamo un film che dura 2 ore e tre quarti, con un ottimo ritmo. Nessuno che l'ha visto si è lamentato".

Noi restiamo dell'idea che una serie tv sarebbe stata il veicolo più adatto per trasporre It, anche se ovviamente non altrettanto remunerativo del cinema. Comunque nella versione homevideo probabilmente troverà posto buona parte del materiale sacrificato. Barbara Muschietti, moglie e produttrice del regista, promette per l'anno prossimo un director's cut: "Stavolta lo faremo uscire perché merita davvero. Abbiamo delle scene fantastiche che non sono entrare nel film. A volte devi fare delle scelte e alcune cose che non si possono mettere nella versione cinematografica vale la pena che il pubblico le veda in seguito".