IT: Capitolo 2 sarà presentato in anteprima allo ScareDiego, e Comingsoon.it ci sarà

Per il terzo anno il San Diego Comic-Con avrà la sua serata preliminare intitolata ScareDiego: si tratta di un evento molto esclusivo organizzato per presentare gli horror realizzati dalla collaborazione Warner Bros./New Line Cinema. Lo scorso anno ad esempio The Nun e La Llorona - Le lacrime del male vennero presentati per la prima volta a un pubblico a dir poco trepidante.

Ebbene, il piatto forte dello ScareDiego 2019 (e non poteva essere altrimenti) sarà IT: Capitolo 2.



IT: Capitolo 2: Il Primo Trailer Italiano Ufficiale - HD

L’attesissima conclusione della trasposizione cinematografica del capolavoro di Stephen King – non osate definire il libro “soltanto” un horror! - verrà portata alla convention con materiale in anteprima e la presenza del regista Andres Muschietti insieme al cast principale: James McAvoy, Jessica Chastain, Bill Hader, James Ransone e tutti gli altri. IT: Capitolo 2 dovrà riuscire a far meglio del primo episodio, uscito due anni fa e capace di incassare più di 700 milioni di dollari in tutto il mondo. E’ più che probabile che alla ScareDiego vedremo anche qualcosa di The Conjuring 3, sempre della Warner/New Line. Noi di Comingsoon.it copriremo sia lo ScareDiego (17 luglio) che il Comic-Con (18-21 luglio) con foto, immagini, news e racconti delle varie giornate.

La Warner Bros. ha anche ufficializzato che non terrà quest’anno il panel nella celeberrima Hall H, dove le Major solitamente presentano i loro pezzi pregiati. Scelta piuttosto controcorrente, visto che la compagnia ha quattro potenziali film di grosso impatto come Joker con Joaquin Phoenix, Birds of Prey con Margot Robbie, il ritorno di Gal Gadot in Wonder Woman 1984 e anche Godzilla vs. Kong, le cui riprese sono già iniziate.