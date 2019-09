IT: Capitolo 2 rimane in vetta al boxoffice italiano del weekend

News Cinema

Il nuovo Re Leone non si ferma e supera i 35 milioni di euro, al terzo posto entra Tutta un'altra vita.

IT: Capitolo 2 mantiene la sua prima posizione al boxoffice italiano del weekend, incassando 1.447.000 euro e raggiungendo il totale italiano di 8.037.000: il traguardo da raggiungere sarebbe quello dei 14 milioni del primo IT, ma è probabile che non riesca nell'intento. D'altronde, nel mondo intero il film è al momento ben lontano dai 700 milioni di dollari registrati dal prequel, essendo al momento fermo a 323.

Resiste al secondo posto il remake del Re Leone, che riesce incredibilmente a incassare ancora 1.275.000 euro e toccare la quota everestiana di 35.295.000 euro, con media per sala che rimane di 1.860 per 685 copie. Nel mondo la cifra registrata è 1.617.000.000 di dollari.

Entra in terza posizione uno scatenato Enrico Brignano nella commedia degli equivoci Tutta un'altra vita, affiancato da Paola Minaccioni e Ilaria Spada: insieme portano a casa 535.000 euro in quattro giorni.