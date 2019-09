IT Capitolo 2, il regista parla del personaggio di Richie nel film [SPOILER]

News Cinema

Interpretato da Bill Hader nella sua versione adulta, Richie mostra nell'adattamento un risvolto inedito.

Se avete visto già IT: Capitolo 2, il secondo e conclusivo atto dell'adattamento del romanzo omonimo di Stephen King, vi sarete forse accorti di una modifica piuttosto importante al chiacchierone occhialuto Richie. Il personaggio è portato sullo schermo, in versione adulta, dal comico Bill Hader (il Richie ragazzino è invece Finn Wolfhard). In una conferenza stampa, Muschietti ha toccato l'argomento, ma vi sconsigliamo di procedere se non avete visto il film e volete evitare spoiler.



In IT: Capitolo 2 veniamo a sapere che Richie è omosessuale, e che teme la rivelazione di questa sua identità sin da quando fu umiliato in sala giochi da piccolo, proprio a Derry (vediamo anche un flashback). Nonostante il romanzo tocchi il tema, e anzi il terribile pestaggio dei due amanti gay apra addirittura questo secondo atto cinematografico, Richie non veniva mai descritto come omosessuale nel libro. Ecco come ha spiegato la scelta Andy.

"Fa parte dell'esplorazione delle paure, di cosa possa essere una paura per i personaggi, una volta diventati adulti. Anche se ci discostiamo dal libro, ho pensato che avesse una sua forza, fosse una delle cose di cui un adulto può essere spaventato. Questo film ha una prospettiva più matura rispetto al primo, che era visto attraverso gli occhi dei ragazzini. La paura di essere scoperti, una persona che cerca di nascondere la sua identità sessuale per paura di essere umiliato. [...] Costruisce intorno a sè un personaggio. Fa battute a sfondo sessuale, sul suo rapporto con le donne. Fa tutto parte di una costruzione [di difesa]."