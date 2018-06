IT Capitolo 2 ha un volto per Mike, è Isaiah Mustafa, il Luke di Shadowhunters

Si completa oggi il casting di IT Capitolo 2, la seconda parte dell'adattamento firmato Andy Muschietti del titanico romanzo IT di Stephen King, per molti il suo capolavoro. Sarà Isaiah Mustafa, già interprete di Luke in Shadowhunters, a diventare Mike Hanlon, l'unico del Club dei Perdenti a esser rimasto in quel di Derry, ossessionato dal raccogliere informazioni sulla minaccia secolare del clown Pennywise.

Secondo Muschietti, il Mike adulto di IT Capitolo 2 sarà ancora più cupo di quello dipinto da King nel romanzo: oltre a indagare e a gestire la biblioteca, sarà un tossicodipendente, che troverà nella droga il necessario distacco mentale per scovare il modo di sconfiggere Pennywise.

Come ricorderete, Muschietti aveva deciso di scorporare in due lungometraggi distinti le due linee temporali che s'intrecciano invece nel romanzo: il "Club dei perdenti" da ragazzini raccontato nel primo IT e il club che si riunisce recalcitante da adulto, trent'anni dopo, nel prossimo IT Capitolo 2 in uscita nel settembre del 2019.

La difficoltà era nel far combaciare il casting dei ragazzi con un cast di adulti di una certa levatura. Muschietti dovrebbe esserci riuscito, con Jessica Chastain e James McAvoy a portare sullo schermo rispettivamente la tormentata Beverly e lo scrittore Bill. Ricapitolando, gli altri membri della reunion saranno Bill Hader per Richie, Jay Ryan nei panni di Ben, Andy Bean in quelli di Stanley Uris e James Ransone porterà sullo schermo l'Eddie adulto. Naturalmente Bill Skarsgaard alias Pennywise sarà ancora della sanguinosa partita.



IT: Il trailer italiano ufficiale - HD