IT Capitolo 2 è primo al boxoffice italiano del weekend, mentre Il re leone tocca i 33 milioni di euro

Ottima partenza per il secondo atto da Stephen King, terzo posto per Mio fratello rincorre i dinosauri.

IT: Capitolo 2 non delude e al suo esordio è primo al boxoffice italiano del weekend, con 4.943.000 euro registrati in quattro giorni: la media per sala è di 5.326 euro per 928 copie in circolazione. Un risultato buono per un film horror vietato ai minori, eppure molto più tiepido di quello del primo IT, che nell'ottobre 2017 partì con 6.490.000 e media per sala di 9.450 per 330 copie in circolazione. L'accoglienza italiana al secondo atto riflette quella con 91 milioni di dollari in patria: il record statunitense rimane al primo IT, che esplose dall'inizio con 123, ma IT: Capitolo 2 è comunque al secondo posto del miglior esordio americano di un horror.

Non meno notevole è la resistenza del Re Leone, che nel fine settimana ha portato a casa altri 3.625.000 euro, toccando alta quota: 32.921.000. Ormai Avengers Endgame, precedente detentore del record per il miglior incasso dell'anno solare italiano, è stato staccato di quasi due milioni e mezzo di euro. Il remake Disney avrà ceduto il primo posto a Pennywise, ma la seconda posizione stupisce ancora se si guardano i dati: la media per sala è ancora di 3.924 euro per 924 copie!

Entra direttamente in terza posizione Mio fratello rincorre i dinosauri con Isabella Ragonese e Alessandro Gassmann, tratto dal romanzo autobiografico omonimo di Giacomo Mazzariol, sguardo onesto e sereno sulla sindrome di down: la partenza è da 656.000 euro.