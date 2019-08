IT: Andy Muschietti annuncia una versione supercut che riunisce i due film

News Cinema

Il regista sta anche lavorando a un nuovo director's cut del Capitolo 2.

A poco meno di due settimane dall’uscita di It: Capitolo 2, sequel del fortunato IT sempre diretto da Andy Muschietti, arriva dal regista una notizia bomba che riguarda i film con protagonisti il terrificante clown Pennywise e il Club dei Perdenti. Tenetevi forte, perché, stando una dichiarazione rilasciata a SFX Magazine, il filmmaker a cui dobbiamo anche La Madre ha intenzione di "riunire" i due film, e, dopo averli "tagliuzzati", farne un'unica opera, un "supercut", per intenderci.

Ma non finisce qui. Muschietti sta anche lavorando a un'altra versione di IT: Capitolo 2 che sarebbe una "rielaborazione" (forse una riduzione) del director's cut del secondo film, che, come sappiamo, durava 4 ore. "Le possibilità sono aperte" - ha dichiarato il regista. "Esiste una versione che comprende entrambi i film. C'è una versione che riunisce il director's cut del numero e il director's cut del numero 2”.

E’ bene sapere che nessuna di queste nuove versioni è stata ufficialmente autorizzata, ma, visto il successo del primo capitolo, che ha incassato globalmente quasi 700 milioni e mezzo di dollari diventando l'horror con il più alto incasso della storia, ci sentiamo di dire che Andy Muschietti a questo punto può tutto, sempre che il nuovo film vada alla grande.

Il cast di IT: Capitolo 2 comprende James McAvoy nel ruolo di Bill, Jessica Chastain nei panni di Beverly, Bill Hader (Richie), Jay Ryan (Ben), James Ransone (Eddie), Andy Bean (Stanely), Isaiah Mustafa (Mike), Teach Grant (Henry Bowers), e poi Jess Weixler, Xavier Dolan, Will Beinbrink e, of course, nei panni di Pennywise, Bill Skarsgård.

Il male risorge a Derry quando il regista Andy Muschietti riunisce il Club dei Perdenti - giovani e adulti - con un ritorno a dove tutto ebbe inizio. IT: Capitolo 2 è il sequel del grande successo del film IT, sempre firmato da Muschietti. Ridefinendo e trascendendo il genere, IT è diventato parte del nostro immaginario collettivo, nonchè il film horror dai più alti incassi di tutti i tempi. Poiché ogni 27 anni il male torna a manifestarsi nella cittadina di Derry, nel Maine, "IT - Capitolo Due" riunisce i personaggi divenuti adulti, e che da tempo hanno intrapreso strade diverse, a distanza di trent’anni dagli eventi del primo film.