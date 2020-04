IT ai tempi del Coronavirus? Stephen King lo immagina così

News Cinema

Lo scrittore ha reinventato l'apertura del suo romanzo sostituendo alla barchetta di Georgie un oggetto che al momento ci è molto caro.

Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare, diceva qualcuno. Se giocare significa anche scherzare, provare a prendere la vita e le sue avversità con ironia, allora Stephen King è un duro. Lo scrittore, che se ne sta chiuso in casa per evitare il di ammalarsi di Covid-19, si è divertito a immaginare come sarebbe stato il libro "It" nell'epoca del Coronavirus. In particolare, King ha voluto reinventare l'inizio del monumentale romanzo horror (e quindi del film), nel quale Georgie viene attirato da Pennywise che fa capolino da una fogna per rendergli la barchetta. Come vedete dalla foto che l'autore ha postato su twitter, oltre al noto palloncino, che è diventato uno dei simboli di IT e IT: Capitolo 2, c'è un oggetto che di questi tempi è diventato più raro e ambito di un pugno di diamanti. Che sarà?



Il tweet di Stephen King è stato commentato da un altro personaggio che di horror se ne intende: l'attore Bruce Campbell, che ne La casa, La casa 2 e L'armata delle tenebre, oltre che nella serie tv Ash vs. Evil Dead, è stato Ash Williams. Ora, siccome Ash Williams è uno che di armi se ne intende, il consiglio che dà a King e a un Georgie del 2020 che si imbatte nel clown assassino andrebbe proprio seguito. Campbell suggerisce infatti di impugnare un ascia e sfidare il pericolo. E avverte: "E' un imbroglio!".

It’s a trick. Get an axe. https://t.co/Yps6ErOjQM— Bruce Campbell (@GroovyBruce) March 28, 2020

Ricordiamo che le vicende di "It" erano ambientate negli anni '80. Se il libro dovesse essere attualizzato, per Stephen King sarebbe un lavoraccio. Lo scrittore però è veloce. Potrebbe anche farcela entro la fine del lockdown, magari inserendo nella storia proprio Ash Williams, che però, come il Club dei Perdenti, è... vintage.