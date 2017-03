IT: A Stephen King il film è piaciuto

Torniamo a parlare dell'atteso IT, primo adattamento cinematografico di uno dei migliori romanzi di Stephen King - già portato sul piccolo schermo in un'annacquata miniserie, apprezzabile più che altro per l'interpretazione di Tim Curry nel ruolo di Pennywise - e passato nel corso della sua travagliata preparazione dalle mani di Cary Fukunaga a quelle di Andrés Muschietti.

Seth Grahame-Smith, che agisce qui in veste di produttore, si è fatto portavoce sul suo profilo Instagram proprio di Stephen King: "Steve mi ha chiesto di far sapere che oggi ha visto una proiezione di IT e vuole che tutti sappiano che devono smettere di preccuparsi perché i produttori hanno fatto un lavoro meraviglioso con questa produzione".

Stephen King, nel Tweet che riportiamo, scrive: "Il remake di IT di Andy Muschietti (in realtà si tratta di IT - parte 1 - Il club dei perdenti) è riuscito al di là delle mie aspettative. Rilassatevi. Aspettate, Godetevelo".

Vi sentite più tranquilli? Forse non lo sarà chi ha amato Shining e ricorda quanto l'ha odiato lo scrittore, tanto da volerne fare a tutti i costi un'imbarazzante miniserie più fedele al romanzo. Insomma, che King sia o sia stato un grande scrittore horror è indiscutibile, ma che sia anche un buon critico cinematografico c'è qualche dubbio.

Comunque noi aspettiamo con ansia di vedere l'esito di questa difficile impresa, la cui responsabilità ricade soprattutto sulle spalle di Bill Skarsgård, incaricato di interpretare lo spaventoso clown.