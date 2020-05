Istmo: il film con Michele Venitucci e Caterina Shulha esce direttamente on demand il 20 maggio

News Cinema

Un altro titolo italiano aderisce all'iniziativa #iorestoacasa e sarà disponibile in prima visione assoluta su Chili. La regia è di Carlo Fenizi.

Alla lista sempre più nutrita di film italiani che, a causa della chiusura delle sale, escono direttamente on demand e che è cominciata con Un figlio di nome Erasmus, si aggiunge Istmo, che racconta di un personaggio alle prese con una vita molto simile a quella che stiamo facendo a causa del Coronavirus, che ci costringe a lunghe giornate dentro casa. A seguire i destini di un traduttore e influencer di nome Orlando che conduce un'esistenza sospesa tra due generazioni, tra due esistenze, tra una solitudine autoindotta e claustrofobica e una tensione verso l’esterno, è Carlo Fenizi (Effetto paradosso). Protagonista del film è invece Michele Venitucci, che ha scritto la sceneggiatura insieme a Fenizi e che ricordiamo per Tutto l'amore che c'è e Il giorno più bello. Nel cast di Istmo ci sono anche Caterina Shulha (Smetto quando voglio, La vita possibile, Cetto c'è, senzadubbiamente), Timothy Martin (Una pura formalità, Karol, un Papa rimasto uomo) e l'attrice spagnola Antonia San Juan, che conosciamo per Tutto su mia madre e Amnèsia. Ecco il trailer del film

Disponibile su Chili dal 20 maggio, Istmo è prodotto da Tejo e, secondo il regista, "In questo momento storico così delicato rappresenta un ulteriore possibile spunto di riflessione sul valore delle relazioni autentiche e sul legame con la pienezza della vita".

Questa la sinossi ufficiale di Istmo:

Orlando lavora da casa, una gabbia da cui non esce mai, traducendo dallo spagnolo vecchi film latinoamericani, e nella sua vita parallela è un influencer. Tra le trame della sua quotidianità rituale e monotona, caratterizzata da tante piccole manie, emicranie e incubi notturni, orbitano una serie di personaggi variopinti e misteriosi, tra cui il coinquilino Amad, con cui è costantemente in conflitto e che si rivelerà portatore di un’inattesa identità. Solo Marina, una rider che gli consegna regolarmente il cibo a domicilio, riuscirà ad aprirgli nuovi orizzonti verso il "fuori".