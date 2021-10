Isolation, il lockdown raccontato da registi di tutta Europa

News Cinema

Video intervista a quattro dei registi di Isolation, corti dal confinamento durante la pandemia, evento speciale nelle sale il 4, 5 e 6 ottobre. Incontro con Michael Winterbottom, Jaco van Dormael, Julia von Heinz, Olivier Guerpillon

Ha iniziato la sua vita con il pubblico come evdento speciale a Venezia, alle Giornate degli Autori. Arriva ora per tre giorni in sala, dal 4 al 6 ottobre, Isolation, un docufilm collettivo sul significato della pandemia, nel 2020, secondo cinque registi di tutta Europa. Per l'Italia Michele Placido, per la Germania Julia von Heinz, per la Svezia Olivier Guerpillon, per l'Inghilterra MIchael Winterbottom, e infine il belga Jaco van Dormael.

Gli autori, nei cinque cortometraggi della durata di 15 minuti ciascuno, raccontano l’epidemia da Covid-19 e le conseguenti misure di contenimento che hanno colpito in termini sociali, psicologici ed economici i cittadini europei. Isolation è un docufilm collettivo di cinque autori europei chiamati a raccontare i drammi e le rivoluzioni causate dalla pandemia nei propri paesi, ciascuno da una prospettiva particolare e intima e allo stesso tempo attenta al contesto sociale in cui prendono vita le singole storie.

Video intervista a quattro dei registi di Isolation, Jaco van Dormael, Julia von Heinz, MIchael Winterbottom, Olivier Guerpillon