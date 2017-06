Isla Fisher è entrata nel cast di Tag, per la regia di Jeff Tomsic

Isla Fisher è entrata nel cast di Tag, commedia che sarà diretta da Jeff Tomsic e le cui riprese inizieranno alla fine del mese ad Atlanta. L'attrice raggiunge così un cast già molto nutrito: Jeremy Renner, Ed Helms, Jake Johnson, Hannibal Buress, Rashida Jones, Annabelle Wallis e Jon Hamm, con cui la Fisher ha recentemente girato Le spie della porta accanto.





Sceneggiato da Mark Steilen e Rob McKitrrick, Tag è lontanamente ispirato a una storia vera, quella di un gruppo di amici che per trent'anni ha continuato appunto a giocate a "Tag", arrivando a livelli di organizzazione quasi psicotici per continuare la sfida. Nel 2013 uscì infatti sul Wall Street Journal un articolo intitolato Tag Brothers, il quale raccontava come dieci compagni di corso provenienti da Spokane abbiano continuato a giocare insieme dopo aver finito gli studi. Per altri ventitré anni...

Isla Fisher avrà la parte della mglie del personaggio interpretato da Ed Helms. Il film è prodotto dalla Lionsgate e arriverà nelle sale americane il 29 luglio 2018, lo stesso weekend del film su Barbie prodotto dalla Sony Pictures.