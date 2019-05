Isabelle: in anteprima il trailer e il poster italiani dell'horror psicologico con Adam Brody e Amanda Crew

Matt e Larissa formano una giovane coppia sposata. Aspettano un bambino, e si sono appena trasferiti in una nuova casa, grande e bella, nel New England. Eppure, poco dopo il loro arrivo, ecco che Larissa inizia a dare segni d'inquietudine; e sempre di più, fino ad affrontare un aborto complesso e doloroso.

Tornata a casa dall'ospedale, la donna inizia perdipiù a essere ossessionata da visioni del suo bambino morto.

Perché sta accadendo tutto questo? C'entra in qualche modo la strana e un po'inquietante figlia della loro nuova vicina di casa?

Da che cinema è cinema, la maternità e il matrimonio - e soprattutto paure e ossessioni a loro legate - sono stati raccontati spesso e volentieri attraverso la chiave del genere, meglio appunto se horror, sebbene psicologico, come in questo caso. Per Isabelle - L'ultima evocazione, che vedremo nei nostri cinema ad agosto, distribuito da Notorious Pictures, lo sceneggiatore Donald Martin e il regista Rob Heydon non hanno fatto mistero di essersi ispirati a caposaldi del genere come Rosemary's baby e L'esorcista. Come interpreti, hanno scelto Adam Brody e Amanda Crew, cui si affianca Zoë Belkin nel ruolo della strana ragazza della casa a fianco, quella che presta il suo nome al film.

Questi sono il trailer e il poster italiani di Isabelle:



Isabelle - L'ultima evocazione: Il Trailer Italiano in Esclusiva del Film - HD