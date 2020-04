Irréversible, su Amazon Prime Video il film-scandalo di Gaspar Noé con Monica Bellucci e Vincent Cassell

News Cinema

Il film che scandalizzò il Festival di Cannes nel 2002 sarà disponibile in streaming sulla piattaforma dal 25 aprile, distribuito da 102 Distribution.

Era il 2002, e uno scandalo così, al Festival di Cannes, non si vedeva da anni. Al suo secondo lungometraggio dopo Solo contro tutti, Gaspar Noé provocava la platea del pubblico e della critica presente sulla Croisette con un pugno in faccia rappresentato da una scena di stupro che in molti ancora non hanno mandato giù. Quella che rappresentava il cuore narrativo di Irréversible, film che vedeva protagonisti Monica Bellucci e Vincent Cassel, che a quel tempo erano sposati da tre anni e nella fase più calda di una relazione che è finita ufficialmente nel 2013.

Irréversible - nel cui cast del film ci sono anche da Albert Dupontel e Philippe Nahon, quest'ultimo morto pochi giorni fa a causa del Coronavirus, e che conta su musiche composte dal Thomas Bangalter dei Daft Punk - sarà disponibile in streaming su Amazon Prime Video a partire dal 25 aprile 2020.





Il film racconta, con lo stile e i temi eccessivi tipici di Noé, una storia di vendetta che riguarda proprio lo stupro brutale subito in un sottopassaggio del personaggio della Bellucci da parte di uno sconosciuto, con il fidanzato della ragazza e il suo ex, comune amico, che lo cercano per ucciderlo.

Oltre che dalla violenza, dall'uso di alcol e droga, e dal racconto di ambienti sordidi e squallidi, Irréversible è caratterizzato dal fatto che la storia del film è raccontata da Noé con una cronologia inversa, partendo quindi dalla fine della vicenda per andare a ritroso nel tempo e vederne l'origine.

Lo scorso anno, al Festival di Venezia, Noé ha presentato la "inversion integrale" del film, ovvero una versione di Irréversible montata al contrario, tornando quindi a presentare la vicenda del film secondo una cronologia lineare e tradizionale.