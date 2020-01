Irresistible: il trailer del film satirico-politico con Steve Carell diretto da Jon Stewart

News Cinema

Stewart, comico e conduttore televisivo americano, torna a scrivere e dirigere un film dopo l'esordio di Rosewater, del 2014. A produrre c'è la Plan B di Brad Pitt.

Nel suo show satirico in onda su Comedy Central, intitolato The Daily Show, Jon Stewart la satira politica per riflettere e far riflettere sulla realtà la utilizzava tutti i giorni. Non soprende allora che anche il suo secondo film da sceneggiatore e regista, che si chiama Irresistible e di cui vi presentiamo il trailer originale, batta gli stessi territori.

D'altronde per Stewart (che ha anche condotto per due volte, nel 2006 e nel 2008, la Notte degli Oscar) la politica è sempre stata una passione e un'ossessione: anche il suo primo film, Rosewater, che nel 2014 vedeva protagonista Gael Garcia Bernal, trattava di quello, sebbene con toni drammatici e non umoristici.