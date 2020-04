Iron Sky: il film da vedere e commentare insieme mercoledì 15 aprile con SimulWatch

News Cinema

Fantascienza ultra pop e piena d'ironia proveniente dalla Finlandia . Appuntamento su SimulWatch mercoledì 15 aprile alle 19.

La visione condivisa di mercoledì 15 aprile organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è quella di un film che mescola in maniera innovativa fantascienza, commedia e azione: viene dalla Finlandia, si chiama Iron Sky.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Iron Sky e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per mercoledì 15 aprile alle ore 19.

Ambientato nel 2018 (che era di pochi anni nel futuro rispetto al 2012 in cui il film è stato realizzato) Iron Sky immagina che i nazisti, al termine della II Guerra Mondiale, fossero fuggiti e nascosti sul lato oscuro della Luna, aspettando il momento adatto per tornare sulla Terra e riconquistarla. Il film nasce dalla fantasia di Timo Vuorensola, giovane regista completamente autodidatta affermatosi come regista di webfilm molto popolari su YouTube. Nel cast del film, girato a basso budget, c'è anche il grande Udo Kier. Con un sequel arrivato nel 2019, Iron Sky: The Coming Race.



Iron Sky: Il trailer italiano del film di Timo Vuorensola

SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

Il prossimo appuntamento con la visione condivisa SimulWatch sarà con: Cloud Atlas.