Iron Man, l'armatura che non avete mai visto, condivisa su Instagram

Ryan Meinerding, concept artist del Marvel Cinematic Universe, ci mostra un'armatura di Tony Stark mai usata in Iron Man 2.

Con il Marvel Cinematic Universe in attesa di ripartire causa Covid-19, i professionisti che lavorano con la Casa delle Idee decidono di rovistare in soffitta e condividere qualcosa su Instagram con i fan: in questo caso siamo di fronte a un'armatura di Tony Stark, progettata dal visual development artist supervisore dei Marvel Studios, cioè Ryan Meinerding, che iniziò proprio col primo Iron Man nell'ormai lontano 2008.

Ryan spiega: "Feci questo design per Iron Man 2, per l'armatura trasportabile in valigia. Non fu usato per quel film, ma fu riproposto e modificato per diventare il modello Bones del protocollo house party alla fine di Iron Man 3". Ryan si riferisce al climax sulla nave in Iron Man 3, dove diverse armature di Iron Man semoventi vengono in aiuto dei nostri. Siamo sicuri tuttavia che adesso qualcuno vorrà dare a questo design perduto la ribalta di cosplay, quando le fiere finalmente riapriranno.