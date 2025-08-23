Iron Man e Spider-Man nel MCU: nel loro rapporto c'è un dettaglio che non torna

News Cinema

Nel Marvel Cinematic Universe, l'Iron Man di Robert Downey Jr. e lo Spider-Man di Tom Holland hanno sempre avuto un rapporto fantastico. Eppure, nella loro relazione, c'è qualcosa che proprio non torna e su cui il MCU non ha mai fatto chiarezza.

L'intero Marvel Cinematic Universe ha un debito monumentale nei confronti di Tony Stark (Robert Downey Jr.). Quando è entrato in quella grotta in Afghanistan, l'eroe ha innescato una serie di eventi culminati con gli Avengers che, uniti, combattono ogni tipo di minaccia. Ma per Tony non è certo tutto rose e fiori perché, non appena torna dalla prigionia, deve vedersela con Obadiah Stane (Jeff Bridges), che vuole che il capo delle Stark Industries se ne vada per poter prendere il controllo. Il figlio di Howard Stark, dopo aver visto di cosa sono capaci le sue creazioni, è determinato a proteggere il mondo con l'armatura di Iron Man.

L'innovazione che Tony utilizza più spesso è il Reattore a fusione ARC, la fonte di energia delle prime armature di Iron Man. Successivamente, verrà modificato per alimentare le armature più avanzate. Ognuna delle nuove creazioni di Tony Stark utilizza il Reattore in qualche modo... eppure il miliardario non ne fa menzione quando progetta nuova tecnologia per un caro amico, che ha bisogno di tutto l'aiuto possibile.

Tony Stark e Peter Parker: oltre la dinamica mentore/allievo

Dopo aver combattuto con gli Eroi più Potenti della Terra per alcuni anni, Tony si ritrova ad aver bisogno di rinforzi quando Steve Rogers (Chris Evans) e pochi altri si rifiutano di firmare gli Accordi di Sokovia. Deve trovare Captain America prima che Thaddeus Ross (William Hurt) mandi i suoi uomini a cercarlo, e l'unico modo per farlo è reclutare un giovane eroe del Queens. Così Spider-Man (Tom Holland) si getta nella mischia in Captain America: Civil War e si ingrazia immediatamente Tony, guadagnandosi un nuovo costume con ogni sorta di optional.

<a href="https://www.comingsoon.it/film/captain-america-civil-war/51063/video/?vid=23107" title="Captain America: Civil War: Il Full Trailer italiano - HD">Captain America: Civil War: Il Full Trailer italiano - HD</a>

Il rapporto tra Tony e Peter Parker si rafforza in Spider-Man: Homecoming, che vede l'Uomo Ragno guadagnarsi un posto negli Avengers e un costume ancora più spettacolare. Inizialmente Parker rifiuta, volendo concentrarsi sulla sicurezza del suo quartiere, ma mette da parte i suoi propositi quando Thanos (Josh Brolin) arriva sulla Terra. Spider-Man combatte al fianco di Iron Man con il costume di Iron Spider, ma perde la vita quando il Titano Pazzo si impossessa di tutte le Gemme dell'Infinito.

Per cinque anni, Tony affronta il senso di colpa per la perdita di Peter, così quando l'opportunità di riportare in vita il ragazzo bussa alla sua porta, lui si precipita. Gli Avengers tornano indietro nel tempo, prendono le Gemme dell'Infinito e riportano indietro tutti, incluso Spidey. Thanos perde, ma porta Tony con sé, lasciando Peter e tutti gli altri devastati. Da bravo mentore, in Spider-Man: Far from Home Stark lascia a Peter alcuni extra, che lo aiutano a sconfiggere Mysterio (Jake Gyllenhaal). Ma, per qualche strana ragione, i Reattori sono spariti, lasciando Spider-Man senza un arsenale completo.

Tony Stark tiene per sé i pezzi migliori?

Tony ha creato due tute per Peter e gli ha dato accesso ad una macchina per crearne un'altra, ma non ha mai incluso un Reattore Arc nei suoi progetti per Spider-Man. Certo, la tuta di Iron Spider contiene "reattori Arc in miniatura" nei suoi schemi di progettazione, ma Stark non lo dice apertamente al ragazzo, né vediamo Peter esaminare la tecnologia e utilizzarla in seguito. Può darsi che Tony Stark abbia deciso di non condividere con Peter Parker il segreto di tale potere, poiché i Reattori Arc possono infliggere gravi danni. Tuttavia, quando tutto è in gioco in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, far entrare Spider-Man in battaglia senza il potere del Reattore Arc sembra proprio un azzardo.

Tony avrebbe dovuto svelare a Peter la sua tecnologia più importante, soprattutto perché Spider-Man si ritrova a combatterla in Spider-Man: No Way Home. Il ragazzo usa un Fabricator delle Stark Industries, che ha proprio un Reattore Arc come fonte di energia. Non a caso, Electro (Jamie Foxx) riconosce immediatamente il potere che ha di fronte e lo ruba per diventare più forte. Peter ha difficoltà a tenergli testa, e ci vuole un colpo di fortuna da parte del Dottor Octopus (Alfred Molina) per far sparire il Reattore.

<a href="https://www.comingsoon.it/film/spider-man-far-from-home/55794/video/?vid=31773" title="Spider-Man: Far From Home: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD">Spider-Man: Far From Home: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD</a>

Tony Stark è stato fondamentale per Peter Parker: gli ha fatto da mentore in un momento in cui il giovane eroe ne aveva più bisogno ed è stato a tutti gli effetti una figura paterna per lui. Spider-Man, inoltre, deve la vita ad Iron Man: sarebbe rimasto polvere se il Vendicatore non avesse recuperato le Gemme dell'Infinito. Nonostante tutto, però, rimane inspiegabile che Stark si sia rifiutato di mostrare al suo pupillo cosa rende le armature di Iron Man davvero speciali.