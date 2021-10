IoSonoQui: una clip in esclusiva della commedia romantica fra Francia e Corea

News Cinema

Un cuoco dei Paesi Baschi francesi e una donna d'affari della frenetica Seoul. Una commedia romantica fra social e sorprese, vi presentiamo una clip in esclusiva di #IoSonoQui, diretto da Eric Lartigau, regista de La famiglia Belier, e con Alain Chabat. Al cinema dal 14 ottobre, distribuito da Officine UBU.

Due universi molto lontani, non solo geograficamente, quelli al centro di #IoSonoQui, nuova commedia dal sapore romantico oltre che divertente, diretta da Eric Lartigau, regista del grande successo La famiglia Belier. Stephane è Alain Chabat, comico adorato dal pubblico francese, è uno chef dei Paesi Baschi transalpini, mentre Soo (Doona Bae) è una donna d'affari coreana. In questa clip del film, che vi presentiamo in esclusiva, i due approfondiscono una conoscenza nata sui social, fra qualche foto scambiata e un po' di distrazione dalle loro routine quotidiane.

Stephane si fa coraggio e parte per Seoul, per incontrarla finalmente. Solo l'inizio di una storia piena di umorismo, ironia e tanta volta di riscoprirsi e trovare un nuovo senso alla propria vita. Ma prima di tutto, eccoli in una scena esclusiva di #IoSonoQui, nelle sale italiane dal 14 ottobre, distribuito da Officine Ubu.