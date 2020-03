iorestoacasa con SimulWatch: che film vedere (e commentare) in streaming in questa nuova settimana di quarantena

News Cinema

Ogni giorno, un film da vedere e commentare tutti insieme, ma a distanza, con la app SimulWatch. Ecco l'elenco dei titoli scelti per le visioni condivise organizzate dalla redazione di Comingsoon.it.

Sviluppata da Coming Soon, SimulWatch è la app gratuita che vi offre due principali e importanti funzioni: la prima è quella di essere un motore di ricerca che vi permette di trovare su quale delle tante piattaforme di streaming legale operanti in Italia è disponibile il film che avete voglia di vedere; la seconda è quella di creare degli appuntamenti, cioè fissare l'inizio della visione di un certo film a una certa determinata ora di un certo giorno, e di condividere questo appuntamento con chi volete, o lasciarlo aperto a tutti, di modo tale da poter commentare quanto state vedendo attraverso la chat integrata nella app, con i vostri amici o perfino con altri utenti sconosciuti.

Anche questa settimana torniamo a suggerirvi dei film da vedere nel corso della settimana, appuntamenti su SimulWatch creati da noi ai quali vi proponiamo di aderire. Per sentirtci tutti meno soli, più vicini. Più uniti nel combattere questa terribile situazione che stiamo vivendo, e nel nome del grande cinema che amiamo tanto.

Questi sono gli appuntamenti che già abbiamo fissato e organizzato per voi.

Un grande saluto a tutti dalla redazione di Comingsoon.it, sperando di superare presto la crisi del Coronavirus.

Lunedì 23 marzo, ore 21: Munich

Come probabilmente saprete, le Olimpiadi che si sarebbero dovute disputare in estate a Tokyo sono a rischio di annullamento per i motivi che dovrebbero essere ovvi a tutti voi. Non è mai successo, nella storia dei Giochi Olimpici moderni, un'edizione venisse annullata per ragioni diverse da quelle belliche: le uniche edizioni annullate furono infatti quelle del 1916, del 1940 e del 1944, in concomitanza con le due Guerre Mondiali. Ma la Storia è entrata in maniera drammatica alle Olimpiadi anche in altre occasioni, come nel 1972 a Monaco, quando un commando terrorista palestinese irruppe nel Villaggio e prese in ostaggio la squadra israeliana: un azione che finì nel sangue, con la morte di 11 atleti, 5 terroristi e un agente di polizia. Una storia che è alla base di Munich di Steven Spielberg, storia vera della vendetta portata avanti dal Mossad nei confronti di coloro che il governo israeliano riteneva coinvolti e responsabili dell'azione terroristica. Che, al di la di tutto, è un bellissimo film.

Martedì 24 marzo, ore 16: Shaun, vita da pecora - Il film

Amatissimo dai più piccoli, ma anche dai loro fratelli maggiori e dai loro genitori, Shaun è un personaggio nato in uno dei cortometraggi animati di Wallace & Gromit realizzato dalla Aardman, quello intitolato Una tosatura perfetta. La simpatia che suscitò questa pecorella nel pubblico spinse la Aardman a realizzare una serie animata per la televisione, la quale ebbe a sua volta tanto successo da spingere la casa di produzione inglese leader nel settore della stop motion a realizzare un lungometraggio per il cinema: divertentissimo, fantasioso e dal ritmo incessante come sempre: Shaun, vita da pecora - Il film. Con un sequel uscito nelle sale lo scorso anno, Shaun, vita da pecora: Farmageddon - Il film.

Mercoledì 25 marzo, ore 20:30: Che strano chiamarsi Federico!

Questo 2020 partito in maniera così sconvolgente è, tra le altre cose, anche l'anno del centenario della nascita del più grande genio del cinema italiano: Federico Fellini. Sono innumerevoli le iniziative nate per celebrare questo centenario importantissimo per gli appassionati di cinema, in Italia e nel resto del mondo, che però si stanno scontrando con l'emergenza legata al Coronavirus. Per fortuna, abbiamo sempre gli straordinari capolavori di Fellini da vedere in streaming, così come c'è anche Che strano chiamarsi Federico, un bellissimo film documentario su questo autore realizzato da un altro grande regista del cinema italiano, che Fellini lo conosceva bene: Ettore Scola.

Giovedì 26 marzo, ore 17:30: San Andreas

Già uno dei più grandi campioni della storia del wrestling americano, l'atleta che si faceva chiamare The Rock è ora famosissimo in tutto il mondo con il suo vero nome, Dwayne Johnson. Johnson è la più grande star del cinema d'azione del mondo, grazie al suo fisico ma anche grazie all'ironia con la quale rappresenta e racconta il suo personaggio pubblico, e spesso anche nei suoi ruoli. San Andreas, diretto da Brad Peyton, è uno dei suoi film più avvincenti e spettacolari, nel quale riesce a ritrovare e portare in salvo la figlia Alexandra Daddario anche quando la California è letteralmente spezzata in due dal più grande e catastrofico terremoto che si sia mai visto al cinema. Ci vorrebbe un Dwayne Johnson anche contro il Coronavirus, non vi pare?

Venerdì 27 marzo, ore 15: Colazione da Tiffany

Audrey Hepburn, la sua sigaretta mollemente appoggiata tra le labbra, i tubini neri e la mascherina da notte, George Peppard che fa lo scrittore, il gatto di nome Gatto, il vicino irascibile di Mickey Rooney, Moon River, le passeggiate per New York e - ovviamente - le vetrine di Tiffany. Per tacere del romanzo di Truman Capote che ha ispirato tutto questo. Blake Edwards alla regia, colonna sonora di Henry Mancini. Colazione da Tiffany è film immortale, un feel good movie di quelli che ci si stanca mai ma proprio mai a rivedere, per perdersi nel suo umorismo, nelle sue malinconie, nel suo romanticismo senza tempo.

Sabato 28 marzo, ore 16: Al bar dello sport

Mancano anche a voi, come mancano a noi in questi giorni di lockdown, i bar? Dove andare a prendere cappuccino e cornetto, mangiare un panino o fare un piccolo aperitivo, ma soprattutto dove conversare di questo e di quello con baristi, cassieri e clienti abituali? Allora consoliamoci un po' con Al bar dello sport, la commedia diretta nel 1983 da Francesco Massaro, a partire da una sceneggiatura scritta da lui stesso assieme a Carlo Vanzina ed Enrico Oldoini che racconta le tragicomiche vicende di un gruppo di personaggi che orbitano proprio attorno a un bar che funge anche da ricevitoria del mai troppo rimpianto Totocalcio. Tra di essi: lo squattrinato Lino (Lino Banfi), la sua fidanzata Rossana (Mara Venier), la cassiera del bar, e l'amico muto soprannominato Parola, interpretato da Jerry Calà.

Domenica 29 marzo, ore 21:30: Drive

Il danese Nicolas Winding Refn non è solo un grande regista. È una sorta di star pop-rock del cinema contemporaneo, uno che ha un'estetica unica e che cura tantissimo l'immagine di sé anche fuori dal set, che si cimenta nel cinema come nelle serie, e che promuove il cinema dimenticato del passato (rigorosamente di genere e di serie B) attraverso il suo progetto streaming byNWR. Drive è forse il film di Refn più noto e amato, quello che al Festival di Cannes del 2011 ha vinto il premio per la migliore regia, e che ha stregato milioni di spettatori in tutto il mondo grazie alle interpretazioni di Ryan Gosling, Carey Mulligan, Bryan Creston e Christina Hendricks, alla colonna sonora di Cliff Martinez e alla visionarietà potente e romantica del suo autore.