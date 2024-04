Io sono un po' matto... e tu? - Partecipa alla première del film a Milano!

News Cinema

Martedì 14 maggio a Milano, alla presenza di componenti del cast, si svolgerà la première del film di Dario D'Ambrosi Io sono un po' matto... e tu? , con protagonisti gli attori diversamente abili della Compagnia Stabile del Teatro Patologico insieme ad alcuni dei nomi più noti del cinema italiano. Ecco come partecipare.

Nel film, i ragazzi disabili, immedesimandosi con il proprio direttore, cercheranno di risolvere ansie e paure di personaggi noti che si rivolgono a loro, cercandoli nei più̀ diversi luoghi della città. Gli attori professionisti confesseranno con ironia e sincerità̀ i propri tic e le proprie manie sperando che questi "tutor psichiatrici" riescano a risolverli affrontando così problemi e disturbi che riguardano la vita quotidiana di ognuno di noi.

Il film vuole rivelare con leggerezza, originalità e con un’ironia surreale e tragicomica alti contenuti psicologici e sociali con l’obiettivo di mettere in scena un modo diverso di vedere e affrontare i problemi e le difficoltà, fisiche e mentali, che tutti cerchiamo di superare e migliorare in diversi modi.



Il Teatro Patologico a Roma è un luogo dove, attraverso la teatro-terapia, i ragazzi disabili e le loro famiglie vivono un percorso di speranza e benessere, che non hanno mai trovato in altri luoghi. La tua presenza alla première di mercoledì 14 maggio aiuterà a dare un contributo alla nostra ricerca scientifica e a dare speranza a molti ragazzi disabili psichici e fisici attraverso la teatro-terapia dimostrando la presenza di benefici non solo a livello emotivo ma anche cerebrale.