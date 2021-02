Io sono Nessuno: lo spot del Super Bowl dell'action con Bob Odenkirk dall'autore di John Wick

News Cinema

Tra i pochissimi nuovi spot del Super Bowl in quest'anno particolare, c'è stato quello di Nobody, l'action con Bob Odenkirk targato Universal che uscirà, solo al cinema, il 2 aprile.

Era stato annunciato, e così è stato: quest'anno in occasione del Super Bowl non c'è stato il solito diluvio di spot/trailer dei nuovi film in uscita, anche perché purtroppo, date le circostanze, molti di quelli pubblicizzati a tariffe stratosferiche durante il massimo evento sportivo americano lo scorso anno, non sono ancora usciti. La Universal però ha presentato durante l'incontro che ha visto trionfare i Tampa Bay Buccaneers sui Kansas City Chiefs, non solo lo spot del nuovo Fast and Furious e Old, ma anche quello di Io sono nessuno, l'action con Bob Odenkirk, annunciato come in uscita negli USA solo al cinema il 2 aprile.

Nel film, diretto da Ilya Naishuller, l'interprete di Better Call Saul è affiancato dal gradito ritorno di Connie Nielsen, e nel cast ci sono anche Gage Munroe, il russo Aleksey Serebryakov, Christopher Lloyd e RZA.

Questa la trama di Io sono nessuno, scritto dal creatore di John Wick, Derek Kolstad, che vede Odenkirk trasformarsi, da mite padre e marito, in macchina da guerra:

Bob Odenkirk è Hutch Mansell, un tranquillo e sottovalutato padre e marito, che subisce senza batter ciglio tutte le prepotenze e le ingiustizie della vita. In pratica un signor nessuno. Quando due ladri una notte entrano in casa sua, si rifiuta di difendere se stesso e la sua famiglia, sperando di evitare peggiori violenze. Il figlio adolescente, Blake, è deluso da lui e la moglie Becca sembra allontanarsi sempre più. Ma, dopo l'accaduto, la rabbia che ha covato a lungo dentro Hutch scatena degli istinti fino ad allora inattivi e lo spinge su una sentiero brutale da cui affioreranno oscuri segreti e capacità letali. In un fuoco di fila di pugni, sparatorie e brusche frenate, Hutch deve salvare la sua famiglia da un pericoloso avversario e fare in modo da non essere mai più considerato un signor nessuno.