Io sono nessuno: il tutorial di Bob Odenkirk per picchiare come fabbri

Volete diventare dei veri spaccaculi? Seguite le istruzioni di Bob Odenkirk, che per Io sono nessuno si è allenato duramente e adesso ha qualcosa di insegnare a chi non ha mai corso nemmeno quando perdeva l'autobus né ha mai sollevato un grammo.

Dopo lo spot del Super Bowl arrivano altre immagini che riguardano Io sono nessuno, il revenge-movie con protagonista uno dei nostri attori preferiti, Bob Odenkirk, alias l'avvocato Saul Goodman di Breaking Bad e di Better Call Saul.

In Io sono nessuno, Odenkirk ha per la prima volta la possibilità di essere protagonista quasi assoluto di un film, che vede fra i produttori David Leitch, il regista di John Wick e Atomica Bionda. Per essere all'altezza del compito, Bob ha dovuto sottoporsi a un duro allenamento fisico. Il suo personaggio dà infatti sfogo a una rabbia violentissima e non ha nulla da invidiare agli eroi di tanti action movie. Il training dell'attore è diventato oggi materia di un video, intitolato Bob Odenkirk's Training to Become an Action Star. Guardarlo è un gran piacere, e Odenkirk è in compagnia del suo maestro, l'attore e controfigura Daniel Bernhardt, apparso in John Wick, Atomica Bionda e Birds of Prey e che vedremo anche in Matrix 4. L'attore spiega di sentirsi piuttosto in forma per essere un papà di 58 anni che è stato autore comico per 25 anni che non si è mai allenato. La sua routine per diventare un vero kickass prevede bicicletta, boxe, pull up, circuit training.

Il video con Bob Odenkirk che si allena potrebbe essere anche utile a chi, essendo chiuse le palestre a causa dell'emergenza sanitaria, ha voglia di lezioni online gratuite. Prima di congedarsi dal suo eventuale pubblico, l'attore consiglia di fare stretching e dice: "Move your body".

Io sono nessuno dovrebbe arrivare nelle sale USA il 2 aprile ed è diretto da Ilya Naishuller. Nel cast ci sono anche Connie Nielsen, Gage Munroe, il russo Aleksey Serebryakov, Christopher Lloyd e RZA. Ecco la sinossi ufficiale del film seguita dal trailer.

Bob Odenkirk è Hutch Mansell, un tranquillo e sottovalutato padre e marito, che subisce senza batter ciglio tutte le prepotenze e le ingiustizie della vita. In pratica un signor nessuno. Quando due ladri una notte entrano in casa sua, si rifiuta di difendere se stesso e la sua famiglia, sperando di evitare peggiori violenze. Il figlio adolescente, Blake, è deluso da lui e la moglie Becca sembra allontanarsi sempre più. Ma, dopo l'accaduto, la rabbia che ha covato a lungo dentro Hutch scatena degli istinti fino ad allora inattivi e lo spinge su un sentiero brutale da cui affioreranno oscuri segreti e capacità letali. In un fuoco di fila di pugni, sparatorie e brusche frenate, Hutch deve salvare la sua famiglia da un pericoloso avversario e fare in modo da non essere mai più considerato un signor nessuno.