Io sono nessuno: Bob Odenkirk picchia tutti e spara a tutti nel trailer italiano del film

News Cinema

Bob Odenkirk è il protagonista di un action in stile anni '70 intitolato Io sono nessuno e diretto da David Leicht. Del film è appena arrivato il trailer italiano.

Per noi il grandissimo Bob Odenkirk sarà sempre Saul Goodman di Breaking Bad o del suo spinoff Better Call Saul, in cui il personaggio si chiamava Jimmy, e quindi vederlo nel sensazionale trailer di Io sono nessuno, di cui è protagonista assoluto, ci stupisce e ci esalta ai massimi livelli. Nelle prime immagini dell'action di David Leicht, che è il regista di John Wick, l’attore è molto molto arrabbiato e si scaglia contro l'universo intero picchiando e scalciando oppure servendosi delle più disparate armi.