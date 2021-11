Io sono l'abisso: al via le riprese del nuovo thriller di Donato Carrisi

News Cinema

Donato Carrisi è tornato sul set. Sono in corso le riprese di Io sono l'abisso, tratto dal suo stesso romanzo uscito lo scorso anno.

Sono partite da alcuni giorni le riprese di Io sono l'abisso, nuovo film scritto e diretto da Donato Carrisi, tratto dal suo romanzo thriller omonimo, pubblicato un anno fa da Longanesi. Il film è girato sul Lago di Como, è prodotto da Palomar e Vision Distribution, che lo distribuirà in Italia e nel mondo. Ancora grande segretezza sul cast.

“Io sono l'abisso è un thriller dei sentimenti in cui i colpi di scena e la suspense sono costruiti sulle storie dei personaggi.” dichiara il regista e autore Donato Carrisi “C'è una storia visibile, ma ce n'è anche una sommersa, che scorre silenziosa ed emerge all'improvviso. Ed è quella che va a colpire lo spettatore dove meno se lo aspetta, in quel piccolo posto del cuore in cui custodiamo l'empatia.

La trama di Io sono l'abisso

L'Uomo che pulisce pensa che si possono ricavare un sacco di segreti dai rifiuti. Perché la gente tende a mentire; la spazzatura, invece, non mente mai. L'Uomo che pulisce credeva di essere invisibile finché non ha incontrato la Ragazzina col ciuffo viola. La Ragazzina col ciuffo viola irrompe nella sua vita ordinata perché solo un angelo cattivo può salvarla adesso.

Intanto, la Cacciatrice sa che là fuori c'è qualcuno che uccide le donne dai capelli biondi. Anche se nessuno le crede, lei lo sa. Ciò che non sa, invece, è che c'è qualcosa di malvagio che si nasconde dietro la porta verde. La verità sta in fondo a un abisso buio e profondissimo.