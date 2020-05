Io rom romantica: la commedia etnica ispirata a una storia vera con Marco Bocci meccanico

News Cinema

Una ragazza divisa fra due mondi coltiva il sogno di diventare una regista cinematografica come Woody Allen.

Io rom romantica è una commedia etnica alla East is East, Sognando Beckham e Jalla! Jalla e, come quei film, è divertente e leggera e allo stesso tempo profonda. Però ha una sua grande delicatezza e ci riguarda da vicino perché racconta una comunità rom, cosa che al cinema, soprattutto in Italia, avviene raramente. Ambientata a Falchera, in provincia di Torino, Io rom romantica è la storia di una ragazza rom di nome Gioia che si sente un pesce fuor d'acqua ovunque si trovi, sia a casa con i genitori, che vorrebbero farla sposare con un ragazzo rom e disapprovano il fatto che indossi i pantaloni, sia con i gagé, che poi sarebbero i non rom. Straniera in un paese che non intende darle la cittadinanza, Gioia comincia a coltivare il sogno di entrare nel mondo del cinema diventando regista.

Io rom romantica è diretto dalla regista italo-bosniaca Laura Halilovic, che ha scritto la sceneggiatura insieme a Silvia Ranfagni e Valia Santella. Protagonista del film è Claudia Ruza Djordjevic, una ragazza rom preferita a tante aspiranti attrici meno timide e con l'aria meno sognante incontrate in innumerevoli provini. La affiancano Marco Bocci, Lorenza indovina, Giuseppe Gandini, Antun Blazevic e Dijana Pavlovic. Io rom romantica racconta una storia vera, che poi è quella della regista, anche lei rom.

Nata a Torino da una famiglia originaria della Bosnia-Erzegovina, Laura Halilovic ha già narrato la sua vicenda nel documentario del 2009 Io, la mia famiglia rom e Woody Allen. Tutto ciò che Io rom romantica racconta è vero, tranne la storia d'amore con il meccanico sexy interpretato da Marco Bocci. Reale è la passione della protagonista per la settima arte e reali sono i litigi con il padre per l'abbigliamento gagé che fa vedere almeno un po’ le forme. La Halilovic ha scelto la formula della commedia leggera perché per lei la risata è lo strumento migliore per indurre la riflessione, soprattutto su temi scomodi. "Nella nostra comunità" - ha raccontato la regista - "nessuno fa il mio mestiere. Il cinema è considerato pornografia. Se poi il regista è una donna, ancora peggio".

Anche quando Laura ha realizzato il suo sogno di dirigere un film, ha dovuto lottare contro i pregiudizi, tanto che al Giffoni Film Festival 2014, dove Io rom romantica è stato presentato, ha dichiarato: "A volte vengo vista come portavoce della comunità rom, ma altre volte come la povera sfigata zingara che è riuscita a fare cinema perché è diversa. Io vorrei essere considerata una ragazza normale come tutte le altre, una donna che ha portato avanti il suo sogno e ha combattuto per poterci arrivare". La natura autobiografica di Io rom romantica si intuisce anche dalla scelta della Halilovic di far parlare Gioia con lo spettatore, rivolgendosi quindi alla macchina da presa e abbattendo così la quarta parete.

Quando Marco Bocci ha accettato di interpretare Alessandro, che in Io, rom romantica è l'uomo che i genitori di Gioia non veorrebbero mai e po mai vedere accanto alla figlia, al contrario della restante parte delle mamme italiane, era già stato il Commissario Scialoja in Romanzo Criminale - La serie e al cinema aveva recitato ne La bella società, C'è chi dice no e Scusate se esisto. "Appena ho letto la sceneggiatura" - ha spiegato durante il Festival di Giffoni - "ho accettato subito di prendere parte al film. L'entusiasmo e la determinazione di Laura mi hanno trascinato. È stata un’esperienza diversa: stare a contatto con un'altra cultura mi ha insegnato tante cose e mi ha permesso di conoscere nuovi amici". Quanto al messaggio del film, l'attore lo riassume così: "Non esistono diversità, perché i sogni sono un po’ tutti uguali".

