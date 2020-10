Io la conoscevo bene: il film da vedere e commentare insieme martedì 13 ottobre con SimulWatch

News Cinema

Io la conoscevo bene è film drammatico italiano del 1965 con Stefania Sandrelli, Ugo Tognazzi e Nino Manfredi.

un film italiano drammatico del 1965 diretto da Antonio Pietrangeli. Io la conoscevo bene è una storia scritta da Ettore Scola, Ruggero Maccari e lo stesso Pietrangeli ed è inserito nella lista dei 100 film italiani da salvare "che hanno cambiato la memoria collettiva del Paese tra il 1942 e il 1978". La protagonista che interpreta Adriana è Stefania Sandrelli che all'epoca delle riprese aveva 19 anni ed era al suo undicesimo film. Nel cast compaiono comprimari di alto livello, da Ugo Tognazzi a Nino Manfredi, da Enrico Maria Salerno a Jean-Claude Brialy. In ruoli più piccoli si possono scorgere Franco Nero e Loretta Goggi.

Io la conoscevo bene racconta la storia di una bella ragazza di campagna, dalla provincia di Pistoia si trasferisce a Roma in cerca di fortuna. Comincia a lavorare come domestica, poi fa la parrucchiera, quindi la maschera in un cinema e successivamente la cassiera in un bowling. Mentre passa da un mestiere all'altro, subisce con indifferenza e con amoralità ogni compagnia maschile che le si presenta. Di lei tutti se ne approfittano, ma la ragazza non se ne accorge e, nonostante tutto, piena di speranza, affida il denaro guadagnato a un ambiguo agente che le profila la possibilità di fare del cinema.





