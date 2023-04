Io e mio fratello: Denise Tantucci, Claudio Colica e le decisioni all'alba in una clip in anteprima esclusiva del film

News Cinema

Dal 21 aprile in esclusiva su Prime Video, Io e mio fratello riporta Luca Lucini a parlare di famiglia e d'amore. Fra i protagonisti ci sono Denise Tantucci e Claudio Colica, che conversano e discutono sull'opportunità di riprendersi un vecchio amore in una clip che vi mostriamo in anteprima esclusiva.

Un personaggio prende una decisione importante in una clip in anteprima esclusiva di Io e mio fratello che oggi abbiamo il piacere di farvi vedere. È l’alba, e mentre l'oscurità lascia il posto alle primissime luci del mattino, la bionda Denise comunica al suo coinquilino Alessandro di avere intenzione di tornare in Calabria, dove suo fratello sta per sposare Michela, il primo grande amore della ragazza. È questa la premessa del nuovo film di Luca Lucini, una commedia dal ritmo scoppiettante in cui si parla di famiglia, amore e amicizia.



Io e mio fratello: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Io e mio fratello: trama, personaggi, attori e mood

Non è la prima volta che Luca Lucini dirige una commedia romantica. A questo genere appartiene L'uomo perfetto, con Riccardo Scamarcio e Francesca Inaudi. Anche la famiglia è uno dei temi prediletti dal regista, affrontato in Solo un padre, Come diventare grandi nonostante i genitori e, a suo modo, in Nemiche per la pelle. Anche Le mie ragazze di carta, che abbiamo visto in anteprima al Bif&st 2023, parla di genitori e di figli (soprattutto). In quel film c'era un personaggio interpretato da Cristiano Caccamo, che è uno degli interpreti proprio di Io e mio fratello, dove è il fratello della protagonista, che invece ha il volto di Denise Tantucci. Completano il cast Greta Ferro (Michela), Claudio Colica (Alessandro), Teresa Mannino, Paola Lavini, Ninni Bruschetta, Marco Leonardi, Nino Frassica e Lunetta Savino.

Anche se appartiene alla categoria film sentimentale, Io e mio fratello è carico di colpi di scena e rocambolesche avventure. Potremmo quindi considerarlo a ragione una commedia degli equivoci. Del resto, il tema del matrimonio offre infinite possibilità (e infiniti spunti e intrighi) a uno sceneggiatore, a un regista e a un attore

Io e mio fratello: la clip in anteprima esclusiva