Io e mio fratello: al via il film di Luca Lucini con Denise Tantucci e Cristiano Caccamo

Luca Lucini torna dietro alla macchina da pesa con il film Io e mio fratello, che vede fra i protagonisti Denise Tantucci e Cristiano Caccamo. Le riprese sono appena partite e a distribuire è Vision Distribution.

Sono appena cominciate le riprese del nuovo film di Luca Lucini, che si intitola Io e mio fratello e vede protagonisti Denise Tantucci, Cristiano Caccamo, Greta Ferro, Teresa Mannino, Claudio Colica e Paola Lavini, affiancati da Ninni Bruschetta, Marco Leonardi, Nino Frassica e Lunetta Savino che si ritagliano piccoli ruoli.

Io e mio fratello si gira in Calabria (tra Altomonte, San Nicola Arcella, Civita, Cirò Marina) e a Milano per un totale di sei settimane. Prodotto da Pepito Produzioni e da Piero Crispino e Giuseppe Saccà per 302 Original Content e Vision Distribution, il film sarà distribuito da Vision Distribution.

Molti conoscono Luca Lucini per Tre metri sopra il cielo, il teen movie tratto dal romanzo di Federico Moccia che ha lanciato Riccardo Scamarcio. Dopo quel film il regista ha diretto L'uomo perfetto, Amore, bugie & calcetto, Solo un padre, Oggi sposi, La donna della mia vita, Nemiche per la pelle e Come diventare grandi nonostante i genitori.

Ecco la sinossi ufficiale di Io e mio fratello, di cui abbiamo anche le prime due foto di scena. La prima è quella dell'articolo, mentre la seconda la vedete qui sotto.

Sofia (Denise Tantucci) è la pecora nera della famiglia. Ha 28 anni, è una sciupafemmine e ha lasciato la Calabria, sua terra d’origine, per trasferirsi a Milano, dove vive con il suo coinquilino Alessandro (Claudio Colica). Mauro (Cristiano Caccamo) è il fratello di Sofia. Affidabile e amorevole, al contrario di Sofia con la quale è sempre in guerra, non ha lasciato la Calabria e porta avanti l’azienda di famiglia. Sofia e Mauro non sono solo sorella e fratello, hanno anche un’altra cosa in comune: Michela (Greta Ferro), primo e unico amore di Sofia, che però sta per sposare proprio Mauro. Quando Sofia si rende conto che sta per perdere la donna della sua vita, decide di tornare a casa, in Calabria. Ma il ritorno di Sofia romperà ogni equilibrio e in un susseguirsi di situazioni tragicomiche, i due fratelli saranno costretti a guardarsi davvero in faccia e a scegliere chi voler essere da grandi... Tra amori passati e ritrovati, storie di amicizia, famiglia e fratellanza, Luca Lucini torna sul set con una commedia romantica e ricca di intrighi.