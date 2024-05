Io e il secco, il trailer ufficiale del film di Gianluca Fantoni

News Cinema

Vi presentiamo il trailer ufficiale di Io e il secco, film di Gianluca Fantoni, al cinema dal 23 maggio. È la storia di un bambino che, per proteggere sua madre dalla violenza di suo padre, assolda un improbabile killer...

Sarà al cinema dal 23 maggio Io e il secco, diretto da Gianluca Santoni al suo esordio: vi presentiamo il trailer ufficiale di questa storia drammatica ma raccontata con un tocco di umorismo, prendendo le parti di un bambino protagonista. Basato su un soggetto scritto dallo stesso Santoni con Michela Straniero, vincitore del Premio Solinas, il film è coprodotto da Nightswim, Rai Cinema, Antitalent e Sajama Films. Il lungometraggio è interpretato da Andrea Lattanzi, Francesco Lombardo, Barbara Ronchi, Andrea Sartoretti e Swamy Rotolo.



Io e il secco, la trama del film di Gianluca Santoni

Io e il secco è la storia di Denni, che a dieci anni capisce che sua madre soffre per le violenze che suo padre le infligge. Sa di non poter far molto, piccolo com'è, quindi non gli rimane che cercare un killer esperto per eliminare la minaccia. Denni sceglie "Il Secco", uno sbandato tutt'altro che omicida, ma che accetta nella speranza di mettere le mani sui soldi del papà violento, derubandolo. Dove finisce la fantasia, dove comincia l'amara realtà? I due piani si fondono e si alternano naturalmente nella mente di Denni, che comincia a cambiare anche la vita del Secco, via via più protettivo nei riguardi del piccolo.

Io e il Secco, prodotto con contributo del Ministero della Cultura e con il sostegno della Regione Emilia-Romagna attraverso l’Emilia-Romagna Film Commission, presenta una colonna sonora firmata da Davide Pavanello: in arte Dade, qui al suo esordio nella musica cinematografica, è stato bassista dei Linea 77 e ha poi fatto parte della band di Salmo. Nella soundtrack c'è anche il classico "Sere Nere" di Tiziano Ferro, rieseguito in chiave più intimista dal duo vincitore di X-Factor, i Santi Francesi.