Invasion: sul set del film in cui Daniel Craig diventò James Bond

Nuovo adattamento del romanzo L'invasione degli ultracorpi, il set del film Invasion con Nicole Kidman e Daniel Craig fu il momento in cui quest'ultimo seppe che sarebbe diventato l'Agente 007.

Nel marzo del 2004 la Warner Bros ingaggiò lo sceneggiatore David Kajganich per affidargli la stesura di uno script. Secondo i produttori, i tempi erano maturi per un nuovo remake de L'invasione degli ultracorpi del 1956, o meglio, un nuovo adattamento del romanzo omonimo di Jack Finney. Le altre versioni cinematografiche risalgono al 1978 e al 1993. Lo sceneggiatore però riuscì a maneggiare la storia con originalità pensando ai tempi attuali in cui "il potere ispira unicamente il desiderio di mantenerlo ed eliminare qualunque cosa lo minacci", disse Kajganich che non a caso ambientò la storia nella capitale USA Washington D.C. Il titolo fu quindi leggermente modificato per sottolineare che, nonostante l'ispirazione al libro, ci fosse una un trattamento originale della storia.



Sul set di Invasion arrivò la telefonata a Daniel Craig: "Il nuovo James Bond sei tu"

Daniel Craig aveva già fatto il provino per diventare il nuovo Agente 007. La produttrice Barbara Broccoli lo aveva visto in The Pusher e si era convinta che potesse davvero diventare lui il nuovo James Bond. Martin Campbell, regista di Casino Royale, aveva però qualche riserva e Craig ne era al corrente. Un giorno nell'autunno del 2005, durante le riprese di Invasion nella città di Baltimora. nello stato del Maryland, arriva una telefonata per l'attore. È il suo agente che gli dice: "Preparati a imparare questa battuta per il tuo prossimo film: Bond, James Bond". Daniel Craig ottenne qualche giorno libero dalla produzione del film per andare alla conferenza stampa a Londra e presentare... se stesso nei panni del nuovo Bond. Tra la pioggia di domande dei giornalisti sul suo conto, ci fu anche quella relativa alla sua capigliatura (la foto in alto) e lui rispose: "Invasion". Il film sarebbe dovuto uscire nel 2006, ma si decise di sfruttare la popolarità che l'attore avrebbe acquisito con Casino Royale, così Invasion uscì al cinema nel 2007.