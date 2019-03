Intrigo internazionale che incontra Inception: ecco il nuovo film di Christopher Nolan!

Il direttore della fotografia Hoyte Van Hoytema, collaboratore die Christopher Nolan per i suoi due ultimi film Interstellar e Dunkirk, ha cominciato a parlare del prossimo progetto ancora senza titolo del regista britannico che come noto uscirà nelle sale americane nell’estate del 2020, precisamente il 17 luglio. Secondo Van Hoytema il progetto è un thriller romantico che può essere descritto come un incrocio tra Inception e Intrigo internazionale, il capolavoro del 1959 di Alfred Hitchcock con protagonista Cary Grant.

Da tale dichiarazione si possono dunque trarre due considerazioni: la trama, ancora totalmente segreta, conterrà comunque delle derivazioni fantascientifiche, visto che è stato citato Inception dello stesso Nolan. Secondo poi il regista di Memento e The Prestige potrebbe finalmente omaggiare esplicitamente il maestro della suspense che in una maniera o nell’altra ha ispirato alcuni dei suoi film migliori, soprattutto nello stile.

La Warner Bros. distribuirà ovviamente il nuovo lungometraggio di Christopher Nolan, trattandolo come un film-evento, poiché sembra sempre più chiaro che è proprio il cineasta a essere diventato la fonte di attrazione per il grande pubblico, un po’ come succedeva per i capolavori di Stanley Kubrick, anche se in scala produttiva differente. Basta pensare che l’ultima produzione di Nolan Dunkirk – colossal da 100 milioni di dollari di costo e senza alcun attore di grido se non Tom Hardy in un ruolo secondario - ha incassato in tutto il mondo ben 526 milioni di dollari, di cui 189 soltanto negli Stati Uniti.