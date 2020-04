Into the Wild: la tragica vera storia di Chris McCandless raccontata dal film di Sean Penn

News Cinema

Il film del 2007 diretto da Sean Penn e intitolato Into the Wild: Nelle terre selvagge, racconta la storia vera storia di Chris McCandless che ha lasciato tutto per vivere nella natura.

Sì, la storia raccontata dal film Into the Wild - Nelle terre selvagge è vera. Il personaggio interpretato da Emile Hirsch di nome Chris McCandless ha effettivamente lasciato tutto ciò che aveva dopo aver terminato gli studi al college per vagabondare in cerca dell'essenza di una vita fuori dalle comodità e dalle convezioni sociali.

Il giovane girò gli Stati Uniti per due anni, dal maggio del 1990 all'agosto del 1992. È stato per primo il giornalista Jon Krakauer a raccontare la sua storia sul magazine Outside per poi farne un libro pubblicato nel 1996. Sean Penn ne acquistò subito i diritti per la versione cinematografica, ma prima di realizzarlo trascorsero quasi dieci anni perché attese di avere il consenso della famiglia McCandless, per non mancare di rispetto alla madre, al padre e alla sorella di Chris.

Into the Wild: cosa accadde realmente a Chris McCandless