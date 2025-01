Interstellar, Matt Damon sfata un mito su Christopher Nolan: "Nemmeno lui potrebbe riuscirci!"

News Cinema

Christopher Nolan è un genio scientifico? Molti dei suoi fan ne sono convinti, alla luce della sua filmografia. Matt Damon, che ha recitato in Interstellar, ha deciso di fare chiarezza e 'smontare' alcune convinzioni errate non solo sul regista inglese, ma sugli sci-fi in generale.

Matt Damon e Christopher Nolan hanno lavorato insieme in Interstellar e in Oppenheimer. Mai come in questo caso, è opportuno menzionare il detto 'non c'è due senza tre'. L'attore, infatti, è nel cast della prossima fatica del regista inglese, The Odyssey, in un ruolo ancora non annunciato. I più sono convinti che sarà proprio lui a prestare il volto al mitico eroe narrato da Omero nel celebre poema epico. Tuttavia, per avere la conferma, dovremo pazientare. Nell'attesa, soffermiamoci sullo sci-fi datato 2014: gira una voce sul cult con Matthew McConaughey - più che altro su Nolan - che Matt Damon ha deciso di smentire.

Dopo aver girato Sopravvissuto - The Martian (2015) di Ridley Scott, Damon, intervistato da IGN, ha affermato che, secondo lui, nessun attore o regista potrebbe riuscire a comprendere quel tipo di scienza dopo appena qualche mese di studio. Pur avendo recitato in più di un film ambientato nello spazio, il divo ha ammesso di non avere letteralmente avuto idea di cosa stesse dicendo o facendo e di essersi completamente affidato alla recitazione. Se il pubblico ha ritenuto credibile il Dr. Mark Watney è solo merito della finzione, poiché lui aveva solo un'idea "in termini generali" di cosa trattasse il film.

Interstellar, Christopher Nolan non è un esperto di scienza

In che modo l'affermazione della star di Will Hunting riguarda Christopher Nolan? Affermando che non è possibile comprendere il lavoro degli scienziati dopo qualche mese di ricerche, o imparando una manciata di nozioni scientifiche, Damon ha di fatto sfatato un mito sul regista inglese.

Girando Interstellar, nemmeno Nolan ha davvero imparato quel genere di fisica: c'erano dei fisici sul set come consulenti tecnici. Ci sono degli esperti in giro con cui puoi lavorare. [...] Ci vuole una vita per imparare, qualsiasi cosa tu stia facendo. Qualunque cosa sia il tuo mestiere.

Tra le qualità che i fan più apprezzano del regista di Memento, c'è l'aver preso argomenti scientifici molto complessi e averli presentati in modo perfettamente comprensibile ai suoi spettatori. Nolan, tuttavia, è un esperto di cinema: non di scienza. Si è avvalso di consulenti per Interstellar e, probabilmente, ha fatto lo stesso quando ha girato Inception, Tenet e Oppenheimer. Malgrado in molti abbiano sempre avuto la percezione che il Premio Oscar fosse una specie di genio scientifico, la verità è che fatto le sue ricerche, ma si è per lo più affidato a professionisti navigati del settore.

Questo ovviamente nulla toglie al valore dei film citati. Al contrario! Consultare chi ne sa più di lui è stato fondamentale affinché argomenti tanto arzigogolati arrivassero in modo forte e chiaro al pubblico, decretando l'enorme successo dei suoi film.

Nella stessa intervista, Matt Damon ha sottolineato che, quando un fan afferma che un attore potrebbe effettivamente fare il mestiere che mette in scena, manca di rispetto ai veri professionisti. "È difficile ed è davvero umiliante per chiunque di queste persone dire: 'Questo tizio ha fatto ricerche per tre mesi e ora potrebbe diventare un astronauta'!".