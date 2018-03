Insyriated: una clip esclusiva del toccante dramma su Damasco assediata

La tragedia siriana sembra non avere mai fine, come conferma la notizia recente dell'apertura di nuovi fronti sul confine turco. Il cinema per ora ha regalato un solo grande film sull'assedio di Damasco, sulla guerra vissuta nella quotidianità da una famiglia allargata, chiusa in casa in cerca di una normalità impossibile. Il film si intitola Insyriated, è diretto dal belga Philippe Van Leeuw, e arriva in sala dal 22 marzo, dopo un'ottima accoglienza al Festival di Berlino 2017.

Vi presentiamo ora una clip in esclusiva, in cui senza parole, ma solo con uno sguardo fuori dalla finestra, uno degli occupanti della casa riflette sulla sua sorte e su un futuro che non riserva molte speranze.