Insyriated: la recensione del dramma sulla guerra a Damasco con Hiam Abbass

Si parla molto in questi mesi di cinema politico, sulla scia delle polemiche provocate dalla Brexit e dall’elezione di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti. Ancora troppo spesso si confonde politico con didascalico. Manifestazioni come la Berlinale sembrano crogiolarsi tuttora in questo equivoco, incapaci di cogliere i passi avanti di festival più innovativi come gli stessi Cannes e Venezia. Proprio a Berlino, però, è stato presentato, incredibilmente non in concorso, vincendo il premio del pubblico della sezione Panorama, il film che ci voleva per dare una casa, un habitat e una vita quotidiana ai corpi e alle storie dei siriani che a milioni in questi anni stanno fuggendo come rifugiati dalla lacerante guerra civile. Il belga Philippe Van Leeuw non si accontenta dei reportage della sera, dei telegiornali che raccontano le guerre di seconda o terza mano. Con il suo film d’esordio Le Jour où Dieu est parti en voyage, nel 2009, aveva raccontato il genocidio in Ruanda, ora regala con Insyriated il primo film memorabile sulla guerra in terra siriana.

Un giorno e una notte di assedio come tanti altri, a Damasco, rinchiusi in un appartamento che la padrona di casa, l’eccellente Hiam Abbass, si ostina a non voler abbandonare: “sono nata senza una casa, nessuno mi forzerà a lasciarla, ora che ce n'ho una. Nessuno”, dice. Insieme a lei la famiglia allargata, una coppia di giovani ospitata insieme al loro bambino ancora infante. Un appartamento pieno di libri, grande e labirintico, in cui ci si dimentica del mondo là fuori (“lascialo perdere, non vale la pena”), cercando di osservare le regole di una quotidianità normale, pur con il laser dei cecchini che incombe con la sua luce rossa minacciosa.

Il decoro e la dignità di questa dozzina di assediati è struggente, gestito dalla padrona di casa che si preoccupa della polvere, di chi dorme senza il pigiama, di un focolare da preservare. Ci sono adulti, anziani, molti bambini, per cui la dimensione del gioco va tutelata e si cerca di restare in balcone anche quando il suono delle bombe è ben udibile, “tanto è lontano”. Un’umanità senza fronzoli, in cui tutti sono coraggiosi e nessuno pretende di esserlo, in cui un bambino mantiene la curiosità naturale di sbirciare la sorella grande che si bacia con il fidanzato.

Su tutto incombe la minaccia della morte, senza impedire altre piccoli vizi di ogni comunità: gelosie, affetti, grandi paure e sogni di lasciare tutto verso un futuro da costruire. Insyriated gronda di umanità a ogni inquadratura, mette alla prova una realtà così innaturale ponendo i protagonisti di fronte a scelte inumane: il coraggio e la protezione degli altri o la paura e il sacrificio di qualcuno per la sopravvivenza. Quando di primo mattino, appena iniziato il film, qualcuno esce di casa e viene colpito da un cecchino, la tensione inizia già a montare fino a vette quasi insostenibili, ponendo di fronte anche noi spettatori a una realtà che ci appare sempre lontana, ma che qualche volta il cinema ha l’onere di riuscire a riproporre vividamente come nessun’altra rappresentazione, sublimando il dolore e rendendo la tragedia di un microcosmo quella di milioni di persone, nell’indifferenza colpevole del nostro "primo mondo".

Un film con splendidi ruoli femminili, che mostra come in guerra il corpo della donna diventi ancora di più merce di scambio, con buoni e cattivi entrambi vicini di casa, che ritrae un mondo senza eroi, in cui semplicemente si reagisce con l’urgenza dell’istinto di sopravvivenza. Un miscuglio indistinguibile di forza inumana e fragilità assoluta che pone istinti vitali e morali in conflitto, in una bolla pronta a esplodere.