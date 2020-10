Insidious 5: Patrick Wilson regista e protagonista del quinto capitolo dell'horror!

News Cinema

L'attore Patrick Wilson, legato ai primi due film della serie di Insidious della Blumhouse, è stato annunciato come regista del quinto, che rappresenta il suo debutto dietro la macchina da presa. Riprenderà anche il ruolo protagonista.

Ci eravamo lasciati, a proposito di Insidious 5, una della saghe horror di maggior successo di pubblico (542 milioni di dollari al box office mondiale, a fronte di budget molto modesti), con la promessa di Lin Shaye che il film si sarebbe fatto. Era giusto un anno fa, poi è successo quel che tutti sappiamo e non se n'è più parlato. Oggi si è tenuta la prima edizione del BlumFest, e in casa Blumhouse è stato ufficialmente annunciato che a dirigerlo e a interpretarlo sarà Patrick Wilson, che farà il suo debutto dietro la macchina da presa proprio con questo horror che lo ha visto protagonista dei primi 2 film.

La storia di Insidious 5 - scritta da Scott Teems su soggetto di Leigh Whannell - si svolgerà 10 anni dopo gli eventi del primo film, quando il figlio Dalton (Ty Simpkins) va al college. Wilson sarà di nuovo Josh Lambert, il capofamiglia preso di mira dai malevoli spiriti. L'attore ha così commentato l'annuncio:

"Sono onorato ed elettrizzato di essere il regista del prossimo film di Insidious, che ci darà una fantastica possibilità di esaminare tutto quello che è successo ai Lambert dieci anni fa e di trattare le conseguenze delle loro scelte. Dirigere il film completa il cerchio per me, sia professionalmente che personalmente, e sono estremamente grato per aver ottenuto l'incarico di raccontare questa storia spaventosa e inquietante. Andiamo nell'Altrove...".

Considerando che gli ultimi due erano prequel di cui l'ultimo incentrato proprio sul personaggio di Lin Shaye, non sappiamo se l'attrice - ufficialmente nell'Altrove - tornerà anche per il quinto film, ma troviamo Patrick Wilson - che da amante dell'horror è anche coinvolto nella serie The Conjuring - molto convincente nel ruolo e approviamo la sua promozione a regista.