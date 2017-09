Insidious 4 - L'ultima chiave: in anteprima esclusiva il poster italiano del sequel horror

Dovremo aspettare il 18 gennaio 2018 per tuffarci nel mondo horror di Insidious 4: L'ultima chiave, quarto atto della saga ideata da James Wan e Leigh Whannell, come sempre sceneggiatore, questa volta per una regia affidata ad Adam Robitel. Whannell si era occupato in prima persona della regia del riuscito Insidious 3 di due anni fa.

Della trama per ora si sa poco se non che Elise Rainier, la brillante parapsicologa nuovamente interpretata da Lin Shaye, stavolta deve affrontare la sua ossessione più terribile, proprio all'interno della sua famiglia. Oltre alla Shay, torna anche lo stesso Whannell in quelli del nerd acchiappafantasmi Specs, il che dovrebbe rassicurare anche i fan più scettici. A completare il cast del film, torviamo Josh Stewart, Caitlin Gerard, Kirk Acevedo, Javier Botet, Bruce Davison, Spencer Locke, Tessa Ferrer, Ava Kolker e Marcus Henderson.



Ecco a voi, in anteprima esclusiva, il poster italiano del film: