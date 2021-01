Inland Empire di David Lynch finalmente in Blu-ray in Italia

News Cinema

Dopo anni di attesa non più vana, Inland Empire di David Lynch prende la strada del Blu-ray anche in Italia, da Mustang Entertainment.

Buone notizie per gli appassionati di David Lynch: quella che finora è la sua ultima opera cinematografica, Inland Empire - L'impero della mente (2006), ha finalmente un'edizione Blu-ray nel nostro paese, dopo anni di attesa, nel nuovo master HD approvato dall'autore. Il film sarà disponibile anche riedito in dvd dal 26 gennaio pubblicato dalla Mustang Entertainment, presentato nel formato 1.85:1, su Blu-ray con due tracce audio inglese/italiano entrambe DTS HD 5.1, sottotitoli italiani opzionali. Tra i contenuti extra c'è solo il trailer originale.

L'irraccontabile lungometraggio "segue" le vicende a Los Angeles di un'attrice (Laura Dern), che perde progressivamente la sua identità immedesimandosi nel ruolo che interpreta. Ma è solo la punta dell'iceberg di un'esperienza a cui i fan del regista, qui anche direttore della forografia e montatore, non possono rinunciare (non aspettatevi nemmeno che "master HD" vi porti l'HD al quale siete abituati). Nel cast di Inland Empire - L'impero della mente compaiono anche Justin Theroux, Jeremy Irons, Diane Ladd, Julia Ormond, William H. Macy, Laura Harring e il grandissimo compianto Harry Dean Stanton.