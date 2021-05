Injustice, arriva un film di animazione dalla DC Comics

News Cinema

Il franchise distopico di Injustice diventerà un film animato prodotto dalla DC Comics, ma a quale incarnazione dell'idea attingerà?

I fan della DC Comics avranno presto un lungometraggio animato basato sull'universo parallelo di Injustice, reso popolare dai videogiochi Injustice: Gods Among Us (2013) e dal suo seguito Injustice 2 (2017) dei NetherRealm Studios. Per chi non lo sapesse, quello di Injustice è un tassello del Multiverse DC Comics, dove Superman è un tiranno e ha distrutto Metropolis con una bomba nucleare, dopo che il Joker lo ha ingannato e l'ha portato a uccidere Lois Lane. Per fermare lui e il suo regno di supereroica tirannia, Batman, che con il Joker del suo universo è finito in quello parallelo, raduna le controparti migliori della Justice League in quel mondo. Contemporaneamente al primo capitolo del videogioco, dal 2013 al 2016 Tom Taylor e Brian Buccellato si sono occupati del prequel sotto forma di fumetto, articolato in 60 uscite. Leggi anche Ritorna il DC FanDome, l'appuntamento virtuale con le novità DC Comics

Per ora del progetto non si sa molto, anche se è legittimo immaginare che prenda la strada dello streaming, perché il suo annuncio è arrivato come postilla del comunicato stampa riguardante un altro film animato non destinato alle sale, Batman: The Long Halloween, Part Two (in uscita il 22 giugno negli States): sul disco di questo film, tra gli extra, troveremo un "advance look" al nuovo progetto di Injustice. Simili riletture cupe del mondo DC hanno fatto capolino nella visione di Zack Snyder, articolata tra lo scontro aperto di Batman V Superman e l'accenno a una macabra distopia, esploso con la scena aggiuntiva in Zack Snyder's Justice League. Tra fumetto e videogioco, è facile comunque immaginare che il nuovo film animato peschi da quei successi e non dal taglio del regista.