Iniziate le riprese di Una vita spericolata di Marco Ponti

Vita spericolata non è il titolo della canzone forse più celebre di Vasco Rossi, ma anche del nuovo film di Marco Ponti, che, dopo essersi goduto il successo di Io che amo solo te e La Cena di Natale, ha deciso di tornare dietro alla macchina da presa. In realtà il regista ha già cominciato a girare, precisamente il 19 luglio a Moncenisio (Torino). Prodotto da Fulvio e Federica Lucisano e finanziato da Italian International Film con Rai Cinema, il film ha tre protagonisti: Lorenzo Richelmy, Domenico Diele e Matilda De Angelis, insieme ai quali recitano Antonio Gerardi, Massimiliano Gallo, Michela Cescon, Gigio Alberti e Desirée Noferini.

Sceneggiato dallo stesso Marco Ponti, Una vita spericolata racconta la storia di Roberto (Lorenzo Richelmy), giovane meccanico pieno di debiti che vive in un paese che ormai stanno tutti abbandonando e che, a causa di una richiesta di prestito negata dalla banca, si trova coinvolto in una rapina e poi in addirittura in una fuga con ostaggio. Insieme a BB (Domenico Diele), suo miglior amico ed ex campione di rally, e Soledad (Matilda De Angelis) teenager superstar ora in disgrazia ma ancora famosissima, il ragazzo inizia una folle corsa attraverso l’Italia. L’avventura dei tre sarà seguita con trepidazione anche dall’opinione pubblica, schieratasi immediatamente dalla loro parte.

Le riprese di Una vita spericolata, che uscirà nel 2018 distribuito da 01 Distribution, si svolgeranno dal Piemonte alla Puglia, dal confine con la Francia al tacco dello Stivale.