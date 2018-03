Iniziate le riprese di Captain Marvel: Brie Larson nella prima foto ufficiale

Sono iniziate le riprese di Captain Marvel con Brie Larson, e la Marvel ha diffuso la prima foto ufficiale dal set. Non si tratta di un'immagine del film e l'attrice non vi ompare nel già ampiamente criticato costume verde della supereroina, ma assieme al Generale di Brigata Jeannie Leavitt, in un recente viaggio alla base dell'aeronautica militare Nellis in Nevada per prepararsi al personaggio.

Le riprese si svolgeranno all’interno e nei pressi della Greater Los Angeles Area, che ospiterà anche la base operativa della produzione, e a Fresno, in California, oltre che in diverse località della Louisiana tra cui Baton Rouge e New Orleans.

Quel che sappiamo per ora è che Captain Marvel non apparirà probabilmente in Avengers: Infinity War, ma dovrebbe farlo nel quarto film della serie a loro dedicato, e diventare un personaggio centrale per la fase 4 dell'Universo Cinematografico Marvel, o MCU.

Si sapeva già che fanno parte del cast Jude Law, Gemma Chan, Lashana Lynch, Samuel L. Jackson come Nick Fury e Ben Mendelsohn nei panni del misterioso villain del film. A questi si aggiungono dei nuovi nomi: Algenis Perez Soto, Rune Temte, la piccola McKenna Grace e due attori già apparsi nei Guardiani della Galassia: Lee Pace e Djmon Honsou (Ronan l'Accusatore e Korath). In quest'ultimo caso il fatto che riprenderanno i loro personaggi è un'ipotesi non ancora confermata ma più che probabile. Tornerà anche Clark Gregg nel ruolo dell'Agente Coulson, visto che il film è ambientato negli anni Novanta, assai prima della formazione dei Vendicatori.

La storia segue le vicende di Carol Danvers, che diventa uno degli eroi più potenti dell’universo quando la Terra viene coinvolta in una guerra galattica tra due razze aliene. Ambientato negli anni ‘90, Captain Marvel è un’avventura completamente nuova che mostrerà al pubblico un periodo storico mai visto prima nell’Universo Cinematografico Marvel.

Diretto da Anna Boden e Ryan Fleck, Captain Marvel arriverà nelle nostre sale il 6 marzo 2019.